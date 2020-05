Рубль усилил рост к доллару и евро во вторник вечером вслед за нефтью и мировыми рынками

Москва. 5 мая. Доллар США и евро заметно снижаются на вечерних торгах "Московской биржи", рубль во вторник вечером усилил рост к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти и общемирового повышения у инвесторов интереса к рисковым активам.

Курс доллара США составил 73,73 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1,12 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,98 руб./EUR1, подешевев на 1,62 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,34 рубля к уровню закрытия 4 мая, до 76,54 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в ходе вечерних торгов 5 мая благодаря растущей нефти, а также улучшению у инвесторов "аппетита к риску". Цены на нефть усилили подъем на вечерних торгах во вторник, стоимость Brent поднялась выше отметки $30 за баррель впервые с 15 апреля, WTI дорожает пятую сессию подряд. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск поднялась на 11,76% - до $30,4 за баррель. Июньские контракты на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени до $24,07 за баррель, что на 18,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы того, что сокращение добычи начинает уменьшать избыток предложения на рынке. Несколько американских производителей сланцевой нефти - Diamondback Energy (SPB: FANG) Inc., Parsley Energy Inc. и Centennial Resource Development Inc. - во вторник объявили о вынужденном сокращении добычи в связи с резким падением цен на нефть. Так, Diamondback намерена уменьшить добычу в мае на 10-15%, Parsley - на 23 тыс. баррелей, Centennial - на 40%. Позитивным фактором для цен на нефть также является постепенное смягчение в ряде стран ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса.

Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов во вторник на фоне уверенного роста нефтяных цен. Оптимизм трейдеров поддерживает начало постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил накануне, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Тем временем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о снижении ежедневного прироста количества госпитализированных больных и жертв заболевания.

Фондовые индексы государств Западной Европы растут во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В Италии с понедельника ослабили ограничения на передвижение жителей. В результате более 4 млн человек смогли возобновить работу - в основном заработали предприятия, ориентированные на экспорт. В Германии открываются магазины, возобновляются массовые спортивные мероприятия. Правительство Финляндии приняло решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Так, начиная с середины мая будет разрешено пересекать внутришенгенскую границу лицам, работающим в Финляндии на постоянной основе.

Рынки акций Гонконга и Австралии выросли во вторник, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng укрепился на 1,1% после падения более чем на 4% накануне. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,64%. Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25% годовых.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. "Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса - так что, с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса - ИФ) остается спекулятивным", - приводит издание слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, "рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. Для пары "доллар-рубль" по-прежнему остается актуальным коридор 72,5-75,0 руб./$1. Сегодня нефть марки Brent превысила отметку $30 за баррель. Пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики".

В свою очередь аналитики компании "Риком-Траст" отмечают, что "рынок энергоносителей корректируется вверх в свете вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, но все же ситуация выглядит неустойчивой ввиду сильного падения спроса из-за мирового карантина. Для нефти Brent оптимальный диапазон остается прежним - $20-25 за баррель".

По итогам торгов 5 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 мая составляют 72,7263 руб./$1 и 79,1189 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" чуть более чем на 1 рубль выше уровня действующего официального курса, евро - на 86,11 копейки выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" во вторник не проводились из-за праздничного дня в России. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 1,3 рубля по отношению к 4 мая и составил 74,0567 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 306,737 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились во вторник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 1,835 рубля по отношению к понедельнику и составил 80,4695 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR124,52 млн.

В силу того, что в России первые дни мая (вплоть до 5 мая включительно) официально объявлены праздничными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.