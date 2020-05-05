Рынок акций РФ во вторник отыграл просадку начала недели благодаря ралли нефти

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ во вторник отыграл просадку начала недели благодаря росту внешних фондовых площадок и раллирующей нефти (Brent превысила $30 за баррель) на надеждах на постепенное восстановление экономики после снятия карантина по COVID-19; индекс МосБиржи отскочил выше 2650 пунктов, при этом лидерами подъема выступили бумаги нефтяных компаний во главе с акциями ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2653,51 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1133,16 пункта (+3,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар просел до 73,77 рубля (-0,51 рубля).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,6%), "Газпрома" (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2% и +1,6% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "Мосбиржи" (+1,2%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (+7,6%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Как отмечают аналитики ИК "Риком-Траст", рынок акций РФ с утра подрос на надеждах на плавное восстановление спроса на нефтяных рынках. Рынок энергоносителей корректируется вверх в свете вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, но все же ситуация выглядит неустойчивой ввиду сильного падения спроса из-за мирового карантина. Для нефти Brent оптимальный диапазон остается прежним - $20-25 за баррель, отмечают эксперты.

Градус противостояния США с КНР по вопросу якобы сокрытия масштабов эпидемии в Китае продолжает нарастать: теперь к вопросу уже подключилась и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая назвала спекулятивными заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса SARS-CoV-2 стал Уханьский институт вирусологии. Представители ВОЗ заявили, что не получали от правительства США каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса, поэтому утверждение американской стороны о якобы лабораторном происхождении коронавируса пока остается спекулятивным, отмечают эксперты.

Позиция ВОЗ является вполне логичной, поскольку она сама была бы рада получить любую информацию о происхождении SARS-CoV-2, но пока такой информацией не располагает. В текущей ситуации заявления, сделанные США в отношении КНР, можно, в принципе, применить к любой стране мира, поскольку теоретически доказательства сокрытия масштабов пандемии сейчас отсутствуют у всех стран, и есть только официальные статистические данные.

Когда госсекретарь США утверждает, что у Вашингтона достаточно доказательств "утечки" нового коронавируса из лаборатории в Ухане, то он не говорит, было ли распространение вируса намеренным, или это случилось вследствие происшествия в лаборатории. Миру еще предстоит понять, почему в КНР не удалось быстро остановить распространение вируса, откуда бы он ни происходил. Инвесторы пока этой ситуацией продолжают активно пользоваться, наращивая спрос на американские активы. Например, суммарный объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в апреле стал рекордным и достиг $9,45 млрд, увеличившись по сравнению с мартом на 45,4%, отмечают аналитики ИК "Риком-Траст".

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, во вторник внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, также дорожает нефть, что подогрело отскок российских индексов. Однако на уверенный подъем рассчитывать вряд ли стоит - в мире высоки опасения, что Дональд Трамп может развязать новую торговую войну с Китаем, да и публикуемая статистика свидетельствует о рецессии мировой экономики. Вопрос лишь в том, насколько она будет глубокой и продолжительной.

В России рост числа заболеваний COVID-19 продолжается, и уже есть сильные сомнения, что власти начнут ослаблять режим самоизоляции с 12 мая, как это ожидалось ранее. Поэтому при принятии решений нужно учитывать вероятность очередной волны снижения российских акций с уходом индекса МосБиржи в район 2400 пунктов после завершения сезона дивидендных отсечек, считает аналитик.

Доллар откатился под отметку 75 руб./$1. Рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. Коридор для доллара 72,5-75 руб./$1 по-прежнему остается актуальным.

Нефть Brent протестировала отметку $30 за баррель, но пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики, считает Антонов.

В США накануне индексы к закрытию торгов вышли в "плюс" на 0,1-1,2% на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с COVID-19, пишет MarketWatch. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой.

Ранее в ходе торгов американские фондовые индексы снижались на опасениях возобновления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Следом за США продолжился подъем во вторник в Азии (биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником - День детей, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,7-2,5%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,8% и превысил 2890 пунктов).

Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале (ВВП упал на максимальные с 1974 года 8,9% при прогнозах снижения на 5,2%) на фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

Нефть во вторник продолжает активное восстановление на сигналах, что сокращение добычи начинает уменьшать избыток предложения на рынке. Позитивным фактором также выступает постепенное смягчение в ряде стран ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавируса. Цена Brent к 18:50 МСК на $3,9 превысила уровень суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $30,47 за баррель (+12% и +2,9% в понедельник), июньская цена WTI - $24,23 за баррель (+18,8% и +3,1% накануне).

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+25,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,5% и +3,9% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+7,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+7,7%).

ООО "Глобалтэк" (входит в "А-Проперти") подписало с французской Technip соглашение о концептуальном проектировании и разработке основных технических решений проекта "Якутский газовый проект (СПГ)", о чем сообщила "Интерфаксу" представитель "А-Проперти" Анастасия Харитонова. Проект предполагается реализовать на ресурсах газа "ЯТЭК" (входит в "А-Проперти"), он предусматривает строительство магистрального газопровода протяженностью около 1300 км до побережья Охотского моря, а также строительство прибрежного завода по сжижению природного газа (СПГ) мощностью до 13 млн тонн в год со вводом в эксплуатацию первой очереди в 2025 году.

Подешевели бумаги ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-11%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-10,7% и -11,1% "префы"), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-8,1% и -8,9% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,831 млрд рублей (из них 7,497 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 7,063 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH)).