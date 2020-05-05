Рубль укрепляется к доллару и евро во вторник днем благодаря росту нефти и мировых рынков

Москва. 5 мая. Доллар США и евро заметно снижаются на торгах "Московской биржи" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и общемирового повышения у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Курс доллара США составил 74,1825 руб./$1 в 15:00 мск, что на 66,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,3525 руб./EUR1, подешевев на 1,25 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 92,5 копейки к уровню закрытия 4 мая, до 76,96 рубля.

По итогам торгов 5 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 мая составляют 72,7263 руб./$1 и 79,1189 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 1,46 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,23 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро в ходе дневных торгов 5 мая благодаря растущей нефти, а также улучшению у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Цены на нефть ускорили рост во вторник днем на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $29,26 за баррель, что на 7,57% выше цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос на 10,3% - до $22,49 за баррель.

Тем временем, аналитики S&P Global Platts отмечают замедление роста запасов нефти в США, что свидетельствует о сокращении производства. Эксперты ожидают, что данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-той недели подряд. Однако еженедельный прирост запасов замедлится. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, всего на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта. Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду вечером.

Американские фондовые индексы в последние часы торгов в понедельник отыграли падение и завершили день ростом. Рынок поддержали надежды на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой.

Рынки акций Гонконга и Австралии выросли во вторник, в то время как биржи Японии, Китая и Южной Кореи были закрыты в связи с праздниками. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng укрепился на 1,1% после падения более чем на 4% накануне. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,64%. Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25% годовых.

Трейдеры продолжили следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии, сообщает гонконгская газета South China Morning Post. "Мы не получали от правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств относительно предполагаемого происхождения вируса - так что, с нашей точки зрения, это (утверждение о лабораторном происхождении коронавируса - ИФ) остается спекулятивным", - приводит издание слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана.

Фондовые индексы государств Западной Европы растут на торгах во вторник на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В Италии с понедельника ослабили ограничения на передвижение жителей. В результате более 4 млн человек смогли возобновить работу - в основном заработали предприятия, ориентированные на экспорт. В Германии открываются магазины, возобновляются массовые спортивные мероприятия.

Правительство Финляндии приняло решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Так, начиная с середины мая будет разрешено пересекать внутришенгенскую границу лицам, работающим в Финляндии на постоянной основе. Однако для них сохраняется требование соблюдения 14-дневного карантина. Исключение делается только для работников из Эстонии и финнов, работающих в Эстонии.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, "рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. Для пары "доллар-рубль" по-прежнему остается актуальным коридор 72,5-75,0 руб./$1. Сегодня нефть марки Brent превысила отметку $29 за баррель. Пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики".

В свою очередь аналитики компании "Риком-Траст" отмечают, что "рынок энергоносителей корректируется вверх в свете вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, но все же ситуация выглядит неустойчивой ввиду сильного падения спроса из-за мирового карантина. Для нефти Brent оптимальный диапазон остается прежним - $20-25 за баррель".

В силу того, что в России первые дни мая (вплоть до 5 мая включительно) официально объявлены праздничными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.