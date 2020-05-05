Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации США низкого инвестиционного уровня

Julius Baer рекомендует воздерживаться от инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня, говорится в комментарии банка. "Мы продолжаем предпочитать умеренный кредитный риск на рынке облигаций, учитывая ожидания прохождения экономикой США дна рецессии и политику американского регулятора, который долгое время удерживает процентные ставки на низком уровне, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - ФРС США напомнила о том, что не будет поддерживать компании, которые неспособны выплачивать долги, что подтверждает нашу рекомендацию воздержаться от самых низкокачественных сегментов долгового рынка".

Председатель ФРС США Джером Пауэлл дал обещание начать закупку корпоративных облигаций "довольно скоро", однако не предоставил больше никаких деталей по этому вопросу. На своей пресс-конференции он подчеркнул, что объявления о совместных операциях с Министерством финансов США по покупке корпоративных облигаций оказалось достаточно для того, чтобы оставить рынок корпоративных облигаций открытым.

"Мы согласны, что это очень важно для экономики США, поскольку компаниям нужна ликвидность, чтобы пережить период карантина, - отмечает Маркус Алленшпах. - Пауэлл также рассказал, что Федрезерв не собирается "раздавать подарки" и будет финансировать лишь те сделки, по которым Министерство финансов США возьмет бремя потерь на себя или по которым будет высокий шанс получить возврат кредита. Кроме того, председатель ФРС США разъяснил, что регулятор не будет субсидировать компании, которые оказались в трудном финансовом положении еще до коронакризиса. Так, ФРС США планирует поддерживать корпоративные облигации инвестиционного уровня и высокодоходные кредиты с разумным кредитным плечом, однако не дает "карт-бланш" на покупку долгов "компаний-зомби"".