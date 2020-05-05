Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром в рамках коррекции, лидирует нефтянка

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ утром во вторник подрос в рамках коррекции вместе с внешними площадками и нефтью на надеждах на постепенное восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом; лидируют в росте бумаги нефтяных компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2651,29 пункта (+1%), индекс РТС - 1126,53 пункта (+2,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 74,16 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2% и +1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +7,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,1%).

Как отмечают аналитики ИК "Риком-Траст", рынок акций РФ с утра растет в свете надежд на плавное восстановление спроса на нефтяных рынках и желания инвесторов отыгрывать позитивные корпоративные отчеты.

Индекс МосБиржи может попытаться закрепиться в диапазоне 2650-2700 пунктов, а доллар продолжит движение в рамках широкого диапазона 74-76 руб./$1. Рынок энергоносителей корректируется вверх в свете вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи, но все же ситуация выглядит неустойчивой ввиду сильного падения спроса из-за мирового карантина. Для нефти Brent оптимальный диапазон остается прежним - $20-25 за баррель, отмечают эксперты.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ с начала недели показывает свою силу. Даже при просадке рынка в понедельник снижение шло неравномерно, было много растущих бумаг во "втором эшелоне" - это говорит о том, что пока отечественные инвесторы продолжают искать новые идеи и не настроены на масштабные продажи.

Во вторник внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, также дорожает нефть, что подогрело отскок российских индексов. Однако на уверенный подъем рассчитывать вряд ли стоит - в мире высоки опасения, что Дональд Трамп может развязать новую торговую войну с Китаем, да и публикуемая статистика свидетельствует о рецессии мировой экономики. Вопрос лишь в том, насколько она будет глубокой и продолжительной.

В России рост числа заболеваний COVID-19 продолжается, и уже есть сильные сомнения, что власти начнут ослаблять режим самоизоляции с 12 мая, как это ожидалось ранее. Поэтому при принятии решений нужно учитывать вероятность очередной волны снижения российских акций с уходом индекса МосБиржи в район 2400 пунктов после завершения сезона дивидендных отсечек, считает аналитик.

Доллар откатился под отметку 75 руб./$1. Рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. Коридор для доллара 72,5-75 руб./$1 по-прежнему остается актуальным.

Нефть Brent превысила отметку $29 за баррель, но пока это трудно назвать устойчивым восходящим трендом. Скорее всего, просто идет спекулятивная игра на повышение в ожидании начала полномасштабного функционирования мировой экономики. Маловероятно, что Brent сможет уйти выше $30 за баррель - вблизи этой отметки можно пробовать открывать короткие позиции по нефти, считает Антонов.

В США накануне индексы к закрытию торгов вышли в "плюс" на 0,1-1,2% на фоне надежд инвесторов на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с COVID-19, пишет MarketWatch. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой.

Ранее в ходе торгов американские фондовые индексы снижались на опасениях возобновления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Следом за США продолжился подъем во вторник в Азии (биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с праздником - День детей, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,8-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,3%).

Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале (ВВП упал на максимальные с 1974 года 8,9% при прогнозах снижения на 5,2%) на фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении RBA.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

На нефтяном рынке цены активно растут на фоне надежд на восстановление спроса после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса; цена Brent находится на $2,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $29,11 за баррель (+7% и +2,9% в понедельник), июньская цена WTI - $22,49 за баррель (+10,3% и +3,1% накануне).

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (+16,2%), ПАО "Северо-западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+14,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-6,4% и -10% "префы"), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,457 млрд рублей (из них 2,057 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP), 1,928 млрд рублей - на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 1,812 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).