ГК "ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижает целевую цену, говорится в комментарии аналитики инвесткомпании Вадима Сысоева.

"Финансовые результаты Cummins за первый квартал 2020 года оказались лучше ожиданий аналитиков, несмотря на распространение COVID-19, который негативно повлиял на спрос на продукцию компании, - указывает Вадим Сысоев. - Плюсом для Cummins является финансовая устойчивость компании и невысокий долг. Так, по итогам первого квартала 2020 года денежные средства, их эквиваленты ($1,69 млрд) и вложения в ликвидные ценные бумаги ($339 млрд) составили $2,03 млрд, по сравнению с $1,47 млрд годом ранее".

По мнению эксперта "ФИНАМа", не менее важным преимуществом Cummins является и то, что бизнес компании диверсифицирован. Cummins, несмотря на лидерство в секторе, сильно недооценена по отношению к своим конкурентам почти по всем мультипликаторам. "Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Cummins, но ввиду ситуации снижаем целевую цену", - указывает Вадим Сысоев.

Cummins является одним из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, строительной техники, бронетехники и самоходных судов, отмечает эксперт. Вспышка коронавируса сильно ударила по машиностроительной отрасли. Согласно последним прогнозам, в 2020 году ожидается, что производство большегрузных автомобилей (NA Class 8) упадет на 50%, до 162 тыс. ед. (по сравнению с 310 тыс. в 2019 году), однако в 2021 году прогнозируется рост на 30%, до 211 тыс. Производство автомобилей средней грузоподъемности (NA Class 5-7) снизится на 34%, до 187 тыс. ед., но при этом прогнозируется рост на 23%, до 230 тыс., в 2021 году.