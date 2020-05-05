Успешная дивидендная политика Molson Coors - один из доводов в пользу покупки акций - ГК "ФИНАМ"

Американская пивоваренная компания Molson Coors Beverage отчиталась об убытке в первом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка оказались выше усредненных прогнозов аналитиков, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". "Тем не менее, мы продолжаем рассматривать бумаги компании в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе. Успешная дивидендная политика, а также значительная недооцененность Molson Coors по отношению к ключевым конкурентам являются одними из доводов в пользу покупки ее акций", - отмечает аналитик инвесткомпании наталия Аседова.

Чистый убыток компании в 1кв 2020г составил $117 млн или 54 цента на акцию, при этом прибыль за исключением некоторых статей оказалась на уровне 35 центов на одну бумагу, что на 2 цента превысило ожидания аналитиков. Выручка, в свою очередь, уменьшилась до $2,54 млрд, но оказалась выше прогнозов в $2,23 млрд. По оценкам Molson Coors, наблюдающийся спад в мировой экономике, а также ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, негативно отразятся на финансовых результатах не только во втором квартале, но и в текущем году в целом.

"Учитывая вышесказанное, мы сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам компании, однако считаем целесообразным поставить их целевую цену на пересмотр", - заключает эксперт ГК "ФИНАМ".