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05 мая 2020 года 10:29

Рубль заметно укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за растущей нефтью и мировыми рынками

Москва. 5 мая. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вверх нефти и общемирового роста у глобальных инвесторов интереса к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,13-74,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,19 руб./$1 (-65,5 копейки копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 80,7825 руб./EUR1 (-81,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 73 копейки к уровню закрытия 4 мая, до 77,155 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,46 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,66 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 5 мая благодаря развернувшейся вверх нефти, а также улучшению у глобальных инвесторов "аппетита к риску".

Цены на нефть уверенно растут во вторник утром на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, всего на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта. Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время.

На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $29,14 за баррель, что на 7,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы подорожали на 2,9%, до $27,2 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на 10,15% - до $22,46 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,39 за баррель, поднявшись на 3,1%.

Американские фондовые индексы в последние часы торгов в понедельник отыграли падение и завершили день ростом. Рынок поддержали надежды на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу. Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах во вторник. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng укрепляется на 0,9% после падения более чем на 4% накануне. Индонезийский индекс JX Composite повышается на 0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,42%. Рынки акций Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.


Опубликовано: /Финмаркет/
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