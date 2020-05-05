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05 мая 2020 года 10:38
Сантимент для промышленных металлов складывается неблагоприятно - Промсвязьбанк
Сантимент для промышленных металлов складывается неблагоприятно, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Перебои с поставками и экономические стимулы помогли металлам торговаться в боковом тренде в последние недели, но пока слишком рано говорить о дне, поскольку шок спроса будет беспрецедентным, а запасы будут расти в ближайшие месяцы", - пишут аналитики банка. Падение цен продолжится тех пор, пока они не уйдут ниже уровня поддержки себестоимости. "Цены на промышленные металлы останутся под огромным давлением во 2кв 2020г, - прогнозируют эксперты Промсвязьбанка. - Цены на медь могут упасть еще более чем на 10% до 4400 долл./т. Во 2П 2020г отмена ограничений и денежные стимулы поддержат экономический рост, что будет стимулировать рост цен на металлы. Наш текущий прогноз по среднегодовой цене алюминия в 2020г составляет 1650 долл./тонна, меди 5547 долл./тонна, никеля 12 тыс. долл./т. Дальнейшее ухудшение экономических условий во 2 кв. может повлечь за собой пересмотр прогноза вниз".
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05 мая 2020 года 19:27
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.05 мая 2020 года 19:16
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.05 мая 2020 года 15:40
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.05 мая 2020 года 15:34
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.05 мая 2020 года 14:25
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.05 мая 2020 года 12:14
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.05 мая 2020 года 11:40
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.05 мая 2020 года 10:29
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.05 мая 2020 года 10:06
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.05 мая 2020 года 09:38
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в апреле способствовало быстрому восстановлению цен ОФЗ к февральским минимумам, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Во 2кв 2020г аналитики банка ожидают снижение доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,6% - 5,8% годовых. Драйверами восстановления цен... читать дальше
.05 мая 2020 года 09:17
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.05 мая 2020 года 09:09
Вероятен уход индекса Мосбиржи в район 1400 п. после завершения сезона дивидендных отсечек - "Алор Брокер"
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.04 мая 2020 года 19:28
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