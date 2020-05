Фондовый рынок США завершил торги в плюсе, подорожали акции технологических компаний. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник. Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса, Brent на уровне $28,26 за баррель.

Американские фондовые индексы в последние часы торгов в понедельник отыграли падение и завершили день ростом.

Рынок поддержали надежды на восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, пишет MarketWatch. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в понедельник, что некоторые магазины, включая книжные, цветочные и спортивные, смогут снова открыться уже в эту пятницу.

Во Флориде рестораны, ритейлеры, музеи и библиотеки с понедельника получили возможность возобновить работу с 25%-ной загрузкой.

Ранее в ходе торгов американские фондовые индексы снижались на опасениях возобновления напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Для рынка настоящей угрозой является перерастание дипломатической игры слов в настоящую холодную войну в торговле. Президент Трамп уже намекает, что если соглашение о первой фазе не даст результатов, он введет новые пошлины на китайские товары, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта", - отмечает управляющий директор BK Asset Management Борис Шлоссберг, которого цитирует MarketWatch.

Росту индексов способствовал подъем котировок технологических компаний. Стоимость Microsoft увеличилась на 2,5%, Apple - на 1,4%, Netflix - на 3,1%, Facebook - на 1,5%.

Акции американских авиакомпаний сильно подешевели после того, как инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) вышла из авиационного бизнеса из-за влияния пандемии на авиаперевозки.

"Мир для авиакомпаний изменился. Я не знаю, как он изменился, и надеюсь, что ситуация довольно быстро наладится", - заявил Баффет в субботу на собрании акционеров.

Berkshire ранее инвестировал более $4 млрд в United Airlines Holdings (SPB: UAL), American Airlines Group (SPB: AAL), Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) и Delta Air Lines (SPB: DAL).

Стоимость United снизилась на 5,1%, American - на 7,7%. Southwest и Delta потеряли в цене 5,7% и 6,4% соответственно.

Акции Berkshire подешевели на 2,6%. Инвестиционная компания завершила первый квартал с чистым убытком из-за распродажи на финансовых рынках, хотя операционная прибыль выросла.

Котировки General Electric Co. (SPB: GE) упали на 4,5%. Американский концерн сообщил сотрудникам в понедельник, что планирует сократить 25% глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 26,07 пункта (0,11%) - до 23749,76 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 12,03 пункта (0,42%) и составил 2842,74 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 105,77 пункта (1,23%) - до 8701,71 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах во вторник.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng укрепляется на 0,9% после падения более чем на 4% накануне.

Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале на фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно предварительным данным, опубликованным в понедельник, ВВП Гонконга в январе-марте сократился на 8,9% в годовом выражении. Это самый существенный спад с 1974 года. В 2019 году экономика сократилась на 1,2%.

Данные оказались хуже, чем прогнозировали экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, которые в среднем ожидали сокращения ВВП на 5,2%.

Акции Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 4,5%, цена бумаг нефтяной компании CNOOC Ltd. растет на 3,2%, PetroChina Co. - на 1,2%.

Индонезийский индекс JX Composite повышается на 0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,42%.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении RBA.

Акции австралийских банков подорожали во вторник. Стоимость бумаг Commonwealth Bank of Australia выросла на 1,6%, капитализация Westpac увеличилась на 2,6%.

Рынки акций Японии, Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в отношениях между США и Китаем.

Опасения по поводу обострения противоречий между Вашингтоном и Пекином накануне спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Цены на нефть уверенно растут в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Поддержку котировкам также оказали данные компании Genscape, которая сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные в среду покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 МСК составляет $28,26 за баррель, что на $1,06 (3,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник, 4 мая, июльские фьючерсы подорожали на $0,76 (2,9%), до $27,2 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени вырос в цене на $1,23 (6,03%) - до $21,62 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $20,39 за баррель, поднявшись на $0,61 (3,1%).

Улучшению настроений также способствуют признаки того, что падение спроса на ряде рынков могло достигнуть дна, однако для устранения избытка предложения потребуется определенное время. Восстановление потребления нефти также, вероятно, будет очень постепенным, при этом напряженность между США и Китаем может осложнить этот процесс.

По мнению экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли, хотя худшее для нефтяного рынка, похоже, уже позади, у котировок все еще нет существенного драйвера для роста.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.