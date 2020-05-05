Вероятен уход индекса Мосбиржи в район 1400 п. после завершения сезона дивидендных отсечек - "Алор Брокер"

Вероятна очередная волна снижения российских акций с уходом Индекса Мосбиржи в район 1400 пунктов после завершения сезона дивидендных отсечек, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова.

Российский рынок акций в понедельник вновь показал свою силу. Отыграв снижением на открытии торгов пятничный повал американских фондовых индексов и падающие фьючерсы, Индекс Мосбиржи в течение дня восстанавливался, по итогам торгов потеряв всего лишь процент. Причем снижение шло неравномерно, было много растущих бумаг во "втором эшелоне". Это, по мнению эксперта, говорит о том, что пока отечественные инвесторы продолжают искать новые идеи, и не настроены на масштабные продажи.

"Удивительно, но большинство акций "нефтянки" игнорировало подрастающую нефть, хотя ранее мы видели масштабные покупки бумаг нефтегазового сектора при более дешевой нефти, - отмечает А. Антонов. - Сегодня американские фьючерсы подрастают примерно на 0,7%. Это сулит открытие российского рынка на положительной территории, ростом в районе процента. Однако на уверенный подъем рассчитывать не стоит. Прежде всего, в мире высоки опасения, что Дональд Трамп может развязать новую торговую войну с Китаем, да и публикуемая статистика свидетельствует о рецессии мировой экономики. Вопрос лишь в том, насколько она будет глубокой и продолжительной".

Рост числа заболеваний в России продолжается, и уже есть сильные сомнения, что власти начнут ослаблять режим самоизоляции с 12 мая, как это ожидалось ранее. Поэтому эксперт "Алор Брокер" рекомендует при принятии решений учитывать вероятность очередной волны снижения российских акций с уходом Индекса Мосбиржи в район 1400 пунктов после завершения сезона дивидендных отсечек.

"Аналогичную рынку акций динамику демонстрировал и рубль. Открывшись падением, российская валюта весь день подрастала и к завершению глобальных торгов ушла под отметку 75 руб за доллар. Рубль сейчас поддерживается не только валютными интервенциями Банка России, но и подрастающей нефтью. Коридор для пары доллар-рубль 72,5-75 по-прежнему остается актуальным", - заключает эксперт.