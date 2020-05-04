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04 мая 2020 года 19:28

Рубль, заметно упав при открытии торгов понедельника, практически весь день провел в "боковике"

Москва. 4 мая. Доллар США и евро после резкого роста в понедельник утром в дальнейшем "легли в боковой дрейф" на торгах "Московской биржи"; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Курс доллара США составил 75,215 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 82 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,0675 руб./EUR1, подорожав на 61,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 73 копейки к уровню закрытия 30 апреля, до 78,30 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро на торгах "Московской биржи" 4 мая на фоне падающей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем. При этом основное движение произошло в начале торгов, после чего практически весь день нацвалюта не демонстрировала ярко выраженной динамики, оставаясь вблизи уровней открытия, благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть перешли к росту вечером в понедельник после существенного снижения в первой половине дня на опасениях об обострении напряженности в отношениях между США и Китаем. Поддержку рынку оказали ожидания постепенного восстановления спроса на нефть на фоне планов ряда стран по смягчению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $26,56 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на 0,51% - до $19,88 за баррель.

Давление на нефтяные котировки ранее в ходе торгов оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

По словам главного эксперта центра экономического прогнозирования Газпромбанка (MOEX: GZPR) Егора Сусина, "на рубль сейчас влияют несколько основных факторов. В первую очередь - это цены на нефть, но важно понимать, что фактически влияние нефти на курс далеко не мгновенное, выручка от нефти в экономику заходит с лагом 1-2 месяца, к примеру, в марте экономика еще получала выручку от нефти по $50-60 за баррель, в апреле уже ближе к $30-35 за баррель, в мае будет около $15-20 за баррель. Второй важный фактор - покупка/продажа валюты по бюджетному правилу и валюты от продажи Сбербанка (MOEX: SBER) Минфину. В-третьих, изменение импорта - он сильно сокращается из-за падения потребления и карантинов, что сейчас оказывает поддержку курсу нацвалюты. Фактически в апреле рублю помогали падение импорта, продажи валюты Минфином и ЦБ, поступление выручки от относительно высоких цен на нефть в предыдущие месяцы".

"Вместе с тем в мае-июне локально конъюнктура для рубля может ухудшиться по ряду причин: с одной стороны, экспортная выручка будет резко сокращаться, так как пойдет уже по ценам $15-20 за баррель, при этом в июне уже начнет работать и фактор сокращения объемов добычи; с другой стороны - начнет восстанавливаться импорт, хотя и очень медленно, на фоне постепенного выхода из карантинов и адаптации потребителей. В мае рубль продолжат поддерживать массивные продажи валюты Минфином и ЦБ, но здесь есть риск - если цена Urals поднимется выше $25 за баррель, дополнительные продажи валюты от сделки по продаже Сбербанка прекратятся. Прогнозируя потоки капиталов на ближайшие два месяца, можно предположить, что сохранится приток средств со стороны нерезидентов в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ, но есть большой риск - это майский "risk off" на внешних рынках, причем этот риск выглядит более вероятным, так как вторая волна падения индекса S&P 500 подкатывается все ближе", - считает Сусин.

По итогам торгов 4 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 мая составляют 72,7263 руб./$1 и 79,1189 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" вечером в понедельник на 2,49 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,95 рубля выше официального курса.

Торги по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" в понедельник не проводились. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,97 рубля по отношению к 30 апреля и составил 75,4019 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 318,218 млн.

Торги по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" также не проводились в понедельник. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 2,28 рубля по отношению к четвергу и составил 82,3944 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR89,584 млн.

В силу того, что в России первые дни мая (вплоть до 5 мая включительно) официально объявлены праздничными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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