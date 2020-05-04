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04 мая 2020 года 11:24

Рынок акций РФ утром просел вслед за миром, ослабление рубля смягчило откат индекса ММВБ

Москва. 4 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник просел вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на вернувшихся опасениях возобновления торговой войны США и Китая; ослабление рубля и рост бумаг "Полюса" и "Мосбиржи" смягчило откат индекса МосБиржи.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2613,22 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1093,17 пункта (-2,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 75,31 рубля (+0,91 рубля), максимум сделок - 75,97 руб./$1.

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3% и -2,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Газпрома" (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,4% и -2,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%).

Подросли акции "Мосбиржи" (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, внешний фон в понедельник неблагоприятный. В пятницу, 1 мая, американский рынок акций ушел вниз на опасениях, что безработицу в Штатах быстро обуздать не удастся. В понедельник вновь все дешевеет - нефть, промышленные металлы и фондовые фьючерсы. Это наводит на мысль, что на рынках началась новая волна распродаж. Но вряд ли она будет длительной и глубокой, поскольку в мире слишком много напечатано денег и этот фактор будет поддерживать биржевые активы. На российском рынке ситуация усугубляется низкой ликвидностью рынка, поскольку трейдеры продолжают отдыхать и в торгах участия не принимают.

Цены на нефть Brent слабо реагируют на волну всеобщего пессимизма и остаются выше уровня $25 за баррель. Пока рекомендуется воздержаться от среднесрочных покупок. В России скоро завершится сезон закрытия реестров на получение дивидендов за прошлый год, рынок лишится этой поддержки и вполне может сходить сильно вниз, считает Антонов.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, индекс МосБиржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5 пункта, а американский индекс S&P500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23 марта. На американских биржах большинство акций снизились, за исключением акций золотодобытчиков и производителей мыла и антисептиков. После того как президент США Дональд Трамп пригрозил наложить пошлины на Китай в связи с сокрытием первоначальной вспышки коронавируса, инвесторы заняли "оборонительную" стратегию. Кроме того, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении COVID-19, заявив, что страна должна быть привлечена к ответственности. Помпео также предположил, не представив доказательств, что коронавирус распространился из китайской военной лаборатории. Трамп хочет повысить тарифы на все китайские товары и переналадить производственные цепочки, но на это потребуется не месяцы, а годы, считает аналитик.

Коррекционный рост американских индексов продолжался больше месяца, но сейчас появились прогнозы различных экспертов, например, аналитиков Bank of America, о том, что индекс S&P500 протестирует мартовские минимумы. Инвесторы стали осторожничать. На развивающихся рынках инвесторы смотрят на американский фондовый рынок как на рулевого, но с ним есть проблемы. Восстановление американской экономики может затянуться, потому что успехи по сдерживанию коронавируса могут быть обращены вспять. После открытия экономики и смягчения норм социального дистанцирования может последовать новая вспышка заболеваний. Успехи фондового рынка связаны с мягкой монетарной политикой денежных властей, но демократам перед выборами Трампа такая политика не выгодна. Поэтому консенсус между демократами и республиканцами в отношении такой политики может быть нарушен. Уже сейчас демократы обвиняют республиканцев в том, что те уменьшили финансовую помощь городам, где мэрами являются представители демократической партии.

Нефтяным ценам сейчас сложно продолжать свой рост из-за торгового противостояния США и Китая. В США восстановление экономики начнется не раньше второго полугодия, поэтому проблема переизбытка нефти в мае останется актуальной. Вероятно, на этой неделе индекс МосБиржи снизится в район 2475 пунктов и далее возможны варианты: или от этого уровня произойдет отскок наверх, или он будет пробит вниз и индекс будет снижаться до мартовских минимумов. Первый вариант пока кажется более вероятным. В любом случае на уровне 2475 пунктов надо быть осторожнее с "короткими" позициями, считает Верников.

В США в пятницу индексы упали на 2,6-3,2% на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР.

Тем не менее, апрель завершился подъемом, прирост индексов Dow Jones (+11,1%) и S&P 500 (+12,7%) за месяц стал рекордным с 1987 года, рынок отыграл часть потерь, понесенных в марте на фоне паники, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Nasdaq Composite в апреле прибавил 15,5% - это наилучшая динамика за месяц с 2000 года и рекордный подъем для апреля.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал менее значительно, чем ожидалось, однако указал на максимальный за 11 лет спад в промышленном секторе страны. Значение индикатора опустилось до 41,5 пункта - минимума с апреля 2009 года - по сравнению с 49,1 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные 1 мая. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов, в апреле снизился до 27,1 пункта - минимума с декабря 2008 года, подындекс занятости рухнул до минимальных с февраля 1949 года 27,5 пункта.

В понедельник в Азии преобладало снижение индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День зелени, Китай не работает 1-5 мая в связи с празднованием Дня труда, гонконгский Hang Seng потерял 4,3%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40 упали на 2,9-3,5%, FTSE топчется на уровне пятницы) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Нефть утром в понедельник дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $25,82 за баррель (-2,3% и -0,2% в пятницу), июньская цена WTI - $18,48 за баррель (-6,6% и +5% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-9,6%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+9,7%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,8% и +4,3% "префы"), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,4%), акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+2,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,4%), En+ (MOEX: ENPL) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,293 млрд рублей (из них 3,127 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 2,731 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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