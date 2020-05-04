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04 мая 2020 года 15:43

Рубль после резкого утреннего падения днем "лег в боковой дрейф" на фоне намеков на стабилизацию мировых рынков

Москва. 4 мая. Доллар США и евро после резкого утреннего роста днем в понедельник легли в боковой дрейф на торгах "Московской биржи"; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Курс доллара США составил 75,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 80,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,2225 руб./EUR1, подорожав на 77,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 79 копеек к уровню закрытия 30 апреля, до 78,36 рубля.

По итогам торгов 4 мая Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 1 мая составляют 72,7263 руб./$1 и 79,1189 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 2,47 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,1 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снизился к доллару и евро на торгах "Московской биржи" 4 мая на фоне падающей нефти и снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $26,17 за баррель, что на 1,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 3,08% - до $19,17 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Помимо этого, Bloomberg сообщает, что все большее количество фондов продают ближайшие фьючерсы WTI, чтобы избежать обвала их стоимости, как это случилось в апреле с майскими контрактами. S&P Global Inc. объявил об обмене июльских контрактов на августовские. United States Oil Fund, в свою очередь, сообщил, что продаст половину принадлежащих ему июльских фьючерсов WTI.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года, - 5,7 млн б/с (на 14%).

По словам главного эксперта центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егора Сусина, "на рубль сейчас влияют несколько основных факторов. В первую очередь - это цены на нефть, но важно понимать, что фактически влияние нефти на курс далеко не мгновенное, выручка от нефти в экономику заходит с лагом 1-2 месяца, к примеру, в марте экономика еще получала выручку от нефти по $50-60 за баррель, в апреле уже ближе к $30-35 за баррель, в мае будет около $15-20 за баррель. Второй важный фактор - покупка/продажа валюты по бюджетному правилу и валюты от продажи Сбербанка (MOEX: SBER) Минфину. В-третьих, изменение импорта - он сильно сокращается из-за падения потребления и карантинов, что сейчас оказывает поддержку курсу нацвалюты. Фактически в апреле рублю помогали падение импорта, продажи валюты Минфином и ЦБ, поступление выручки от относительно высоких цен на нефть в предыдущие месяцы".

"Вместе с тем в мае-июне локально конъюнктура для рубля может ухудшиться по ряду причин: с одной стороны, экспортная выручка будет резко сокращаться, так как пойдет уже по ценам $15-20 за баррель, при этом в июне уже начнет работать и фактор сокращения объемов добычи; с другой стороны - начнет восстанавливаться импорт, хотя и очень медленно, на фоне постепенного выхода из карантинов и адаптации потребителей. В мае рубль продолжат поддерживать массивные продажи валюты Минфином и ЦБ, но здесь есть риск - если цена Urals поднимется выше $25 за баррель, дополнительные продажи валюты от сделки по продаже Сбербанка прекратятся. Прогнозируя потоки капиталов на ближайшие два месяца, можно предположить, что сохранится приток средств со стороны нерезидентов в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ, но есть большой риск - это майский "risk off" на внешних рынках, причем этот риск выглядит более вероятным, так как вторая волна падения индекса S&P 500 подкатывается все ближе", - считает Сусин.

В силу того, что в России первые дни мая (вплоть до 5 мая включительно) официально объявлены праздничными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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