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04 мая 2020 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 4 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; активность торгов облигациями на "Московской бирже" будет крайне низкой из-за официальных праздничных дней в России в период с 1 по 5 мая включительно, полагают аналитики.

В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР.

Президент США Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР. Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник на опасениях возобновления торговой войны США и Китая. Новый виток этих опасений спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 4%, южнокорейский KOSPI - 2,6%, индонезийский JX Composite -2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос в понедельник на 1,2%. Рынки Японии и Китая закрыты в связи с праздниками.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК составила $26,19 за баррель, что на 0,95% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на 0,15%, до $26,44 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился в цене на 6,07% - до $18,58 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на 5%)

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,836 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,939 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 апреля вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 677,8 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+1,14%), "Транснефть-001P-08" (+0,81%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-03" (-1%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,76%) и "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,56%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,5% годовых. Купоны квартальные, ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Сбор заявок на заем прошел 30 апреля. Кроме того, компания 29 апреля провела сбор заявок на бонды серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по выпуску также была установлена на уровне 6,6% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Техразмещение обоих выпусков предварительно запланировано на 14 мая.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,92% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок инвесторов прошел 30 апреля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 19 мая.

ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") планирует 14 мая начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску установлена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 5-19-го купонов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 7 лет.

ОАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 19-20-го купонов облигаций 4-й и 5-й серий на уровне 6,5% годовых. Эмитент разместил эти выпуски в мае 2011 года на общую сумму 7,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95% годовых. Объем каждого выпуска составляет 3,75 млрд рублей. Срок обращения - 10 лет.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 4-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,2% годовых. Заем сроком обращения 3 года был размещен по закрытой подписке в сентябре 2019 года. Номинал облигации - 5 млрд рублей. Потенциальным приобретателем выпуска выступил Россельхозбанк (РСХБ). Ставка 1-13-го купонов будет рассчитываться по следующей формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,7 процентного пункта. Купоны квартальные.

Россельхозбанк выкупил в рамках оферты 1 млн 152,260 тыс. облигаций 15-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52% выпуска. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2011 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 6,7% годовых.

ООО "Металлэнергомонтаж" 29 мая проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 28 мая. В качестве основного вопроса на повестку будет вынесен вопрос о внесении изменений в эмиссионные документы в связи с продлением срока погашения и назначением его на 2003-й день с даты начала размещения облигаций. Данные облигации должны быть погашены 7 мая. Однако эмитент предлагает добавить 11-й купонный период, который продлится с 7 мая по 6 ноября 2020 года. Ставка купона составит 10% годовых. Ранее компания установила ставку 9-10-го купонов в размере 10% годовых. Размещение 5-летних бумаг состоялось в мае 2015 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. По данному выпуску эмитент допускал техдефолт в ноябре 2018 года, однако техдефолт не перешел в реальный.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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