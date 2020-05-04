Нефть дешевеет на опасениях возобновления торговой войны США-КНР

В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили апрель 2020 года существенным ростом, отыграв часть потерь, которые были зафиксированы в марте на фоне паники, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Значение Dow Jones увеличилось в прошедшем месяце на 11,1%, S&P 500 - на 12,7%. Месячный подъем обоих индексов стал максимальным с 1987 года, а для апреля скачок стал самым существенным с 1938 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite в апреле прибавил 15,5% - это наилучшая динамика за месяц с 2000 года и рекордный подъем для апреля.

В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал на фоне разочаровывающих квартальных отчетов ряда крупных компаний, а также информации о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность повышения пошлин на импорт китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, связанных с пандемией коронавируса, отправной точкой которой была именно КНР.

"Глобальные цепочки поставок уже находятся в сложном положении, учитывая то давление, которое оказывает пандемия коронавируса на мировую экономику", - отмечает главный инвестиционный стратег John Hancock Investment Management Мэтт Мискин.

"Сигналы о том, что ситуация может усугубиться введением новых пошлин, спровоцировали негативную реакцию фондового рынка", - цитирует эксперта MarketWatch.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в апреле упал менее значительно, чем ожидалось, однако указал на максимальный за 11 лет спад в промышленном секторе страны. Значение индикатора опустилось до 41,5 пункта - минимума с апреля 2009 года - по сравнению с 49,1 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные 1 мая. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал падение индекса до 36,9 пункта.

Подындекс, отслеживающий поступление новых заказов, в апреле снизился до 27,1 пункта - минимума с декабря 2008 года, подындекс занятости рухнул до минимальных с февраля 1949 года 27,5 пункта.

Лидерами падения в пятницу стали акции крупных технологических компаний Amazon.com и Apple Inc. (SPB: AAPL), которые, в отличие от остального рынка, оставались стабильными в текущем году.

Бумаги Amazon (SPB: AMZN) подешевели по итогам торгов на 7,6%. Выручка крупнейшего в мире интернет-ритейлера в первом квартале 2020 года превысила $75 млрд на фоне возросшего интереса к онлайн-торговле в условиях пандемии. Тем не менее, прибыль компании снизилась из-за возросших затрат, в том числе, на оплату труда и тестирование сотрудников на коронавирус. Кроме того, Amazon предупредила, что может зафиксировать операционный убыток во втором квартале, поскольку будет вынуждена потратить порядка $4 млрд на защиту сотрудников от коронавируса и поддержку собственных сервисов.

Акции Apple в пятницу упали в цене на 1,6%. Результаты компании во втором финансовом квартале, завершившемся в марте, превзошли прогнозы рынка, что говорит о гибкости ее бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее, Apple отказалась делать прогнозы на текущий квартал из-за высокой неопределенности, вызванной COVID-19.

"Это сигнал о том, что ни одна компания не остается в стороне в нынешней ситуации, даже в том случае, если она способна продолжать наращивать выручку", - отмечает Брайан О'Рейли, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в Mediolanum International Funds.

Стоимость бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) в пятницу снизилась на 2,8%. Нефтекомпания увеличила чистую прибыль в первом квартале на 36%, однако сократила выручку из-за обвала цен на нефть, и предупредила, что при сохранении текущих рыночных условий ее финансовые результаты будут оставаться слабыми.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу упал на 622,03 пункта (2,55%) и составил 23723,69 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 81,72 пункта (2,81%) - до 2830,71 пункта.

Nasdaq Composite потерял 284,60 пункта (3,2%) и составил 8604,95 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в понедельник на опасениях возобновления торговой войны США и Китая.

Новый виток этих опасений спровоцировала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения Пекина к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 4%, южнокорейский KOSPI - 2,6%, индонезийский JX Composite -2,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос в понедельник на 1,2%.

Рынки Японии и Китая закрыты в связи с праздниками.

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

Опасения, связанные с усилением напряженности в отношениях США и КНР, способствуют дальнейшему снижению цены на нефть. На этом фоне резко дешевеют акции китайских нефтекомпаний: стоимость бумаг PetroChina на торгах в Гонконге упала на 9%, Cnooc Ltd. - на 6,9%, Sinopec - на 8,4%.

Стоимость бумаг Westpac Banking выросла в понедельник на 3%, несмотря на слабую отчетность за первое финансовое полугодие.

Westpac, один из крупнейших банков Австралии и Новой Зеландии сократил чистую прибыль за полугодие, завершившееся 31 марта, на 62% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 1,19 млрд австралийских долларов ($759,84 млн). Банк увеличил отчисления в резервы на возможные потери по ссудам до 5,8 млрд австралийских долларов, из которых 1,6 млрд долларов связаны непосредственно с последствиями пандемии коронавируса. Кроме того, Westpac объявил, что откладывает выплату дивидендов за прошедшее финполугодие.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на замедление темпов инфляции в Южной Корее и Индонезии.

Согласно официальным данные, темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле 2020 года замедлились до 0,1% в годовом выражении по сравнению с 1% месяцем ранее. Замедление темпов инфляции в апреле до минимума с октября прошлого года в правительстве объясняют падением потребительского спроса на фоне мер, введенных с целью ограничения распространения коронавируса.

В Индонезии инфляция в апреле замедлилась до 2,67% - минимума с марта 2019 года, по сравнению с 2,96% в марте.

Цены на нефть опускаются в понедельник на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 МСК составляет $25,97 за баррель, что на $0,47 (1,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу, 1 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,04 (0,15%), до $26,44 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на $1,4 (7,08%) - до $18,38 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $19,78 за баррель, поднявшись на $0,94 (5%).

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

Тем временем, госсекретарь США Майкл Помпео в минувшие выходные заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском Ухане.

"Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, - отмечают аналитики AxiCorp. - Это повышает риски для рынка".

"Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе", - цитирует экспертов Dow Jones.

В пятницу, 1 мая, вступила в силу сделка стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, заключенная с целью для балансировки рынка. Сделка предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня в 11 млн б/с.

В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

"Планируемое сокращение добычи будет рекордным, однако эксперты не забывают об огромном избытке нефти на мировом рынке, что ограничивает подъем цен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 53 единицы - до 325 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes. Снижение их числа было отмечено по итогам седьмой недели подряд.