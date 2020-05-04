Газпромбанк ожидает притока большого объема средств в GDR и локальные акции Магнита

Аналитики Газпромбанка ожидают притока большого объема средств в GDR и в локальные акции "Магнита", что в итоге должно привести к переоценке бумаг, сообщается в комментарии банка.

"Магнит" опубликовал отличные результаты за 1К20, дав рынку сигнал, что разворот наконец наступил. Мы ожидаем увидеть значительный приток средств инвесторов в бумагу, что приведет к переоценке акции. Мы подтверждаем "Магнит" в качестве фаворита", - пишет аналитик Марат Ибрагимов.

По мнению специалиста, можно обозначить три причины для сильного роста выручки в 1К20: 1) низкая база прошлого года – в 1К19 трафик был глубоко отрицательным, а LfL продажи колебались в районе нуля; 2) ажиотажный рост спроса на продукты питания и товары первой необходимости – "Магнит" оценивает, что этот эффект добавил порядка 2,4 п.п. к сопоставимым продажам; 3) усилия менеджмента по улучшению ценностного предложения, которые наконец привели к позитивным результатам в виде роста трафика и увеличения сопоставимых продаж.

"Мы уверены, что большое число глобальных инвесторов, которые внимательно следили за "Магнитом" и ожидали признаков разворота, воспримут результаты 1К20 сигналом к покупке. Мы ожидаем притока большого объема средств в GDR и в локальные акции, что в итоге должно привести к переоценке бумаг "Магнита", - указывает Марат Ибрагимов.