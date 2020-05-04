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04 мая 2020 года 11:03
Ориентир - 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс", отмечает, что, с точки зрения технического анализа, появление на графике "разворотной" фигуры "двойная вершина" предвещает коррекцию к уровню 2450 пунктов по индексу Мосбиржи на горизонте 2 недель. "Мы полагаем, что в период низкой торговой активности и высокой неопределенности лучше разместить свободные средства в ОФЗ или в инструментах денежного рынка. С 4 по 6 мая ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рынке в фокусе нет событий. Ориентиры: диапазон 73,50-75,50 в паре USD/RUB, 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает в своем комментарии начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
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04 мая 2020 года 16:47
Аналитики Газпромбанка ожидают дальнейшего роста цен на золото и считают акции Полюса "защитным" активом, сообщается в обзоре банка. " Поэтому мы не проводили стресс-анализ компании, - пишут они. - Исходя из наших прогнозов, мы оцениваем ее EBITDA за 2020 г. в 2,9 млрд долл. и полагаем, что ее... читать дальше
.04 мая 2020 года 15:57
Аналитики Газпромбанка ожидают притока большого объема средств в GDR и в локальные акции "Магнита", что в итоге должно привести к переоценке бумаг, сообщается в комментарии банка. "Магнит" опубликовал отличные результаты за 1К20, дав рынку сигнал, что разворот наконец наступил. Мы ожидаем... читать дальше
.04 мая 2020 года 15:43
Рубль после резкого утреннего падения днем "лег в боковой дрейф" на фоне намеков на стабилизацию мировых рынков
Москва. 4 мая. Доллар США и евро после резкого утреннего роста днем в понедельник легли в боковой дрейф на торгах "Московской биржи"; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем. читать дальше
.04 мая 2020 года 14:19
Инвесторы на глобальных рынках в мае будут оценивать результаты сезона корпоративной отчетности за 1К20 - Газпромбанк
По мнению стратегов рынка фондового капитала Газпромбанка Ильи Фролова и Эрика Де Поя, инвесторы на глобальных рынках в мае будут оценивать результаты сезона корпоративной отчетности за 1К20, которые дадут представление о широте и глубине влияния пандемии коронавируса. Рынки после мартовского... читать дальше
.04 мая 2020 года 13:47
"Аппетит" к риску в понедельник практически отсутствует, поэтому можно ждать, что S&P500 в ходе предстоящих торгов опустится до 2800 пунктов, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Техническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, несмотря на снижение последних дней, отмечает... читать дальше
.04 мая 2020 года 12:51
Снятие ограничений естественным образом оживит экономики стран и увеличит спрос на нефть - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Шагам в сторону баланса спроса и предложения на рынке нефти будет способствовать ожидаемое уже в мае начало постепенного сокращения карантинных мероприятий в разных странах, снятие ограничений естественным образом оживит экономику и увеличит спрос на нефть, говорится в комментарии ИК "Церих... читать дальше
.04 мая 2020 года 12:04
ГПБ пересмотрел состав корзины с лучшими дивидендными историями, включив в нее Энел Россия, Мосбиржу и ОГК-2
Газпромбанк (MOEX: GZPR) провел ребалансировку своей корзины с лучшими дивидендными историями, сообщается в отчете стратегов банка по рынку акций Ильи Фролова и Эрика де Поя. "Наша корзина "Лучшие дивидендные акции" за последние четыре недели прибавила 9,6%. Мы немного корректируем ее состав... читать дальше
.04 мая 2020 года 11:24
Москва. 4 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник просел вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на вернувшихся опасениях возобновления торговой войны США и Китая; ослабление рубля и рост бумаг "Полюса" и "Мосбиржи" смягчило откат индекса МосБиржи. читать дальше
.04 мая 2020 года 10:28
Доллар вырос при открытии торгов на 85,25 коп., до 75,25 руб./$1, рубль упал к бивалютной корзине вслед за нефтью
Москва. 4 мая. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти и общемирового снижения "аппетита к риску" из-за опасений новой волны торгового противостояния между США и Китаем. читать дальше
.04 мая 2020 года 09:55
Москва. 4 мая. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; активность торгов облигациями на "Московской бирже" будет крайне низкой из-за официальных праздничных дней в России в период с 1 по 5 мая включительно, полагают аналитики. читать дальше
.04 мая 2020 года 09:53
Пара доллар/рубль на западных площадках под "занавес" недели ушла в район 75,5, где проходит серьезное сопротивление дальнейшей девальвации рубля, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Однако в понедельник с утра на малоликвидном рынке форекс курс российской валюты откатил в район... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:44
Открытие индекса Мосбиржи в понедельник пройдет со спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2600-2625 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2600-2625 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:37
В пятницу, 1 мая, американский рынок акций упал. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник. читать дальше
.04 мая 2020 года 09:34
Рынок акций первую половину понедельника проведет в "красной" зоне с потерями в 3-5%, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Внешний фон к открытию российского рынка в понедельник складывается неблагоприятный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В пятницу, когда в России... читать дальше
.04 мая 2020 года 09:24
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $5 до $4,8 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. Рекомендация "выше рынка" для бумаг компании аналитиками была подтверждена. По... читать дальше
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