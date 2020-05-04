Ориентир - 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

ИК "Фридом Финанс", отмечает, что, с точки зрения технического анализа, появление на графике "разворотной" фигуры "двойная вершина" предвещает коррекцию к уровню 2450 пунктов по индексу Мосбиржи на горизонте 2 недель. "Мы полагаем, что в период низкой торговой активности и высокой неопределенности лучше разместить свободные средства в ОФЗ или в инструментах денежного рынка. С 4 по 6 мая ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет отыгрывать внешний фон. На локальном рынке в фокусе нет событий. Ориентиры: диапазон 73,50-75,50 в паре USD/RUB, 2550-2650 пунктов по индексу Мосбиржи", - указывает в своем комментарии начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.