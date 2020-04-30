Рынок акций РФ завершил неделю и апрель ростом на фоне ралли нефти

Рынок акций РФ в конце апреля продолжил восстановительный рост вместе с внешними фондовыми площадками на новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения COVID-19, а также на фоне ралли нефти на ожиданиях постепенного восстановления спроса на ожиданиях частичного снятия карантина по всему миру и сокращения предложения сырья после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи.

В период с 27 по 30 апреля индекс МосБиржи вырос на 3,5% и составил 2650,56 пункта, индекс РТС прибавил 4% и достиг 1125,03 пункта на фоне снижения доллара до 74,23 руб./$1 (-0,32 рубля). Июньская нефть Brent за неделю выросла на 16,6% или $3,6 (до $25,41 за баррель). По итогам апреля индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,7-10,9%, доллар упал на 4,14 рубля, а июньская Brent вернулась к уровням конца марта.

Рынок акций РФ начал последнюю неделю апреля с умеренного роста вслед за мировыми фондовыми площадками на спекулятивных ожиданиях постепенного снятия карантина в ряде стран Европы, подъем индексов был ослаблен очередным падением нефти из-за заполненности нефтехранилищ (Brent опускалась к $19 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2570 пунктов, РТС закрепился выше 1080 пунктов.

Мировые площадки поддержало одобрение президентом США Трампом пакета финансовой помощи для борьбы с коронавирусом и его последствиями почти на $500 млрд. Банк Японии в понедельник не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики (ставки сохранены прежними), но отменил лимит на выкуп гособлигаций в рамках программы количественного смягчения (QE), объем которой ранее ограничивался 80 трлн иен ($743 млрд) в год, увеличив, таким образом, масштаб стимулов в ответ на негативные последствия пандемии коронавируса для экономики. Компания Saudi Aramco начала сокращать добычу нефти, с опережением выполняя договоренности о совместном снижении с 1 мая производства 23 странами ОПЕК+.

Во вторник "быки" рынка акций совершили прорыв рубежей 2600 и 1100 пунктов по индексам МосБиржи и РТС на фоне подъема внешних фондовых площадок на ожиданиях постепенного смягчения карантинных ограничений по всему миру из-за COVID-19, а также благодаря отскоку нефти Brent выше $20 за баррель после падения.

В России удалось затормозить распространение коронавируса, но пик заболеваний еще не пройден, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах. В связи с этим, период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая включительно, сообщил он.

Совет директоров "Газпром нефти" (+1,9%) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2019 год в размере 37,96 рубля на одну акцию (с учетом выплат за полугодие в размере 18,14 рубля) - рекордные выплаты в истории компании (отсечка реестра 26 июня).

В среду рынок акций продолжил рост вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях смягчения карантинных мер (Brent протестировала $23 за баррель), а также роста внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США, несмотря на выход слабых предварительных данных о ВВП США за первый квартал (-4,8% при прогнозах снижения на 3,5-4%). Индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 2,5-недельной давности - выше 2660 и 1140 пунктов соответственно, лидерами выступили бумаги нефтяников во главе с "Татнефтью" (+5,4% и +6,8% "префы").

Просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,2%) на фоне слабого отчета: выручка ММК в I квартале по МСФО сократилась на 0,7% - до $1,71 млрд,тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял $1,753 млрд. Чистая прибыль ММК за первый квартал составила $131 млн.

В четверг утром рынок акций протестировал рубеж 2700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемирового подъема на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США и новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения коронавируса. Далее "бычий" настрой игроков несколько ослаб и рынок приступил к коррекции в преддверии майских праздников, индекс МосБиржи к закрытию торгов опустился в район 2650 пунктов.

Сбербанк (+0,7%) в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 120,5 млрд рублей, что оказалось на 47% ниже показателя годом ранее (226,6 млрд рублей) и хуже прогнозов на уровне 155,5 млрд рублей. Акции "Магнита" (+6,4%) подогрел отчет за I квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 31%) и подтверждение банком Goldman Sachs рекомендации "покупать" с включением акций "Магнита" в лист CEEMEA Focus List.

Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых (решение принято единогласно всеми десятью членами комитета), заявив, что продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Нефть Brent в пятницу превысила $25 за баррель на фоне данных Минэнерго США о снижении запасов бензина в стране на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс рынка во второй половине мая должен уменьшиться, считает он.

По итогам недели с 27 по 30 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции "Магнита" (+14%), "Яндекса" (+9%), "ТГК-1" (+9%); хуже рынка оказались бумаги "Селигдара" (-7%), "Мечела" (-4% и -5% "префы"), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-1%).

Рынок акций РФ в начале мая будет ориентироваться на динамику внешних площадок в зависимости от поступающих новостей вокруг ситуации с COVID-19, квартальных отчетов компаний и макростатистики. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2600-2750 пунктов, для индекса РТС - 1080-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".