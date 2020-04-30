Рынок акций РФ просел перед майскими праздниками, но неделю и месяц завершил ростом

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне нисходящей коррекции в Европе и США, в то время как нефть продолжила ралли на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США; индекс МосБиржи опустился в район 2650 пунктов после тестирования утром рубежа 2700 пунктов, при этом раллировали бумаги "Магнита" на новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2650,56 пункта (-0,5%, максимум дня - 2700,97 пункта), индекс РТС - 1125,03 пункта (-1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5%.

Доллар подскочил до 74,23 рубля (+1,22 рубля), утром курс падал в район 72,6 руб./$1.

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,5-4%, за месяц индикаторы прибавили 5,7-10,9%.

Подешевели в четверг рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1%), "Аэрофлота" (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,9% "префы").

Лидерами роста выступили акции "Магнита" (+6,4%, до 3690 рублей), обновившие максимум с середины февраля на новостях.

Накануне акции "Магнита" подогрел отчет за I квартал по МСФО: ритейлер увеличил чистую прибыль на 30,8% в годовом выражении, до 4,201 млрд рублей.

В четверг стало известно, что Goldman Sachs подтвердил для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендацию "покупать", добавив их в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ), говорится в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций и GDR "Магнита" была повышена с 4200 рублей до 4300 рублей и с $12,2 до $12,6 за штуку соответственно.

Подросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) (+0,7%) в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 120,5 млрд рублей, что оказалось на 47% ниже показателя годом ранее (226,6 млрд рублей) и хуже прогнозов. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали квартальную прибыль Сбербанка на уровне 155,5 млрд рублей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, перед длинными выходными российские инвесторы фиксировали прибыль.

Российские индексы утром поднимались к вершинам 3-недельной давности, отыграв ожидания скорого прохождения пика мировой пандемии и снятия ограничений, направленных на борьбу с ней, что будет способствовать восстановлению мировой экономики. Поддержку глобальным рынкам оказывает ультрамягкая монетарная политика ключевых центробанков, направленная на предотвращение большого экономического ущерба от пандемии и на обеспечение быстрого восстановления потребительской и деловой активности.

Нефть восстанавливается от многолетних минимумов, но все еще остается на относительно низких уровнях. Нефтяные акции на неделе довольно ощутимо выросли и теперь выглядят локально переоцененными. Поэтому, даже если нефть продолжит расти, вряд ли акции российских нефтегазовых компаний покажут динамику даже на уровне рынка, не говоря об опережающих темпах роста, считает эксперт.

К вечеру четверга российские индексы перешли к снижению на фоне коррекции в Европе и США. Слабость рынка акций РФ может объясняться фактором предстоящих длинных выходных в России - многие опасаются, что в пятницу произойдет более глубокое коррекционное снижение глобальных рынков, которые на текущих уровнях выглядят "перегретыми". Кроме того, за 3 дня могут реализоваться и какие-либо внерыночные риски. Тем не менее, если эти опасения не оправдаются, и ситуация к понедельнику не ухудшится, можно будет увидеть новую волну роста российского рынка акций, считает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Магнита" по итогам недели вышли из среднесрочного диапазона с верхней границей у отметки 3500 руб. после публикации сильных финансовых результатов за I квартал по МСФО. Акции "Интер РАО" упали, несмотря на публикацию данных о росте чистой прибыли по РСБУ в I квартале почти в два раза. Компания при этом сообщила о снижении выработки электроэнергии в первом квартале текущего года на 18,4%.

В США статистика показала замедление темпов роста числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 4,44 млн до 3,83 млн заявок (ожидалось 3,5 млн). На следующей неделе инвесторы смогут оценить официальные данные по национальному рынку труда за весь апрель. Личные доходы и расходы в США в марте упали к февралю на 2% и 7,5% соответственно, что оказалось хуже прогнозов и в очередной раз напомнило инвесторам о слабости национальной экономики уже в начале весны, когда вирус только начал оказывать свое негативное влияние. На этом фоне об очередных мерах поддержки корпоративного сектора в пятницу сообщила ФРС, которая вдвое снизила минимально возможный объем кредитования, а также изменила условия для заемщиков с высоким долгом.

ЕЦБ вопреки некоторым ожиданиям не стал расширять программу покупки облигаций, но не исключил такого развития событий в будущем. Вместо этого регулятор снизил ставку по трехлетнему кредитованию банков до минус 1%, таким образом доплачивая им в расчете на стимулирование экономической активности. ВВП еврозоны в I квартале, по предварительной оценке, упал на 3,3% г/г (ожидалось минус 3,1%).

Нефть выросла в преддверии вступления в силу ограничений ОПЕК++ по нефтедобыче, цена Brent закрепилась выше сопротивления $24 за баррель, что может позволить продолжить рост в район $27 за баррель. Инвесторы, однако, продолжат внимательно следить за развитием ситуации вокруг вируса и состоянием мировой экономики.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг отступили вниз от района апрельских максимумов (2713 пунктов и 1170 пунктов соответственно), испугавшись неопределенности перед майскими выходными. С технической точки зрения на рынке сохраняется настрой на краткосрочный рост до тех пор, пока не будут пробиты поддержки 2600 и 1100 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2550-2720 пунктов, считает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, можно говорить о том, что все ожидания инвесторов по поводу стимулов центральных банков реализовались - это стало поводом для фиксации прибыли. Кроме того, индекс МосБиржи вновь столкнулся с сопротивлением на уровне 2700 пунктов, где о росте стоит говорить лишь в случае конкретного подтверждения улучшения деловой активности в мире. Апрельские данные по Европе оказываются хуже ожиданий, а Европа - это основной торговый партнер РФ.

В четверг вышло много корпоративных отчетов. "Интер РАО" сообщило о росте прибыли по РСБУ в I квартале почти в два раза - до 6,424 млрд рублей. "Детский мир" (MOEX: DSKY) неожиданно сообщил об убытках в I квартале в размере 255 млн рублей. НЛМК сообщает о росте прибыли по МСФО за I квартал на 45%, до $289 млн, но в годовом выражении прибыль сократилась на 24%. Результаты могли быть хуже, но менеджмент отмечает позитивное влияние роста выручки и применения хеджирования валютных рисков. "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) сообщил о сокращении убытков по РСБУ в I квартале на 4,2%, до 16,139 млрд рублей.

Рубль провел неделю в активном укреплении, но перед длинными выходными спекулянты предпочли закрыть позиции, опасаясь возможного роста волатильности. Инвесторы несколько спешат со своими позитивными ожиданиями, хотя смягчение ограничительных мер в Европе пока не носит какой-то широкий характер. Поэтому небольшой откат смотрится вполне логичным, хотя нефть к концу недели демонстрирует существенный прирост и торгуется уже выше $25 за баррель Brent.

ЕЦБ пока проявляет осторожность в отличие от Банка Японии и ФРС, но также движется в направлении увеличения денежных вливаний. В США число первичных обращений за пособием по безработице с момента начала пандемии уже составляет 30 млн. Ожидания по поводу стимулов реализовались, но теперь впереди столкновение с реальностью длительного восстановления, считает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, Гонконг не работает в связи с празднованием Дня рождения Будды), однако корректируется вниз Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 2,1-3,6%) и негативно открылась Америка (индекс S&P 500 потерял 1,5%, не удержав рубеж 2900 пунктов).

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил ключевые ставки и объявил о готовности увеличить масштаб программы выкупа облигаций. ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Нефть в четверг продолжает рост на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,7 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $25,41 за баррель (+12% и +10% накануне), июньская цена WTI - $18,1 за баррель (+20,2% и +22% в среду).

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго США, запасов бензина в стране на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-11,6%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-8,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-5,7%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,8% и -6,9% "префы"), "Детского мира" (-3,8%).

Ритейлер "Детский мир" принял решение отложить вопрос о финальных дивидендах за 2019 год из-за влияния на бизнес пандемии коронавируса. "Мы решили отложить решение о времени выплаты дивидендов до тех пор, пока оставшиеся ограничительные меры не будут сняты, и мы не вернемся к нормальным операциям", - заявила CEO "Детского мира" Мария Давыдова на телефонной конференции в четверг.

При этом у компании нет проблем с точки зрения размера выплат, отметила она. В IV квартале чистая прибыль "Детского мира" по МСФО составила 4 млрд рублей, напомнила Давыдова.

Выросли бумаги ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,6%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 103,075 млрд рублей (из них 17,208 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).