Цены евробондов РФ к концу недели слегка подросли благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 30 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели слегка подросли благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам четырех дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели динамика цен отечественных евробондов не имела ярко выраженной направленности на фоне противоречивых внешних факторов и незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств. При этом валютные долговые бумаги развивающихся стран демонстрировали в понедельник разнонаправленную динамику, в частности евробонды Турции выросли в цене, в то время как котировки облигаций Бразилии и Мексики снизились.

Во вторник активность продавцов в секторе суверенных евробондов России несколько возросла, что привело к снижению котировок большинства выпусков на фоне новой волны бегства инвесторов от риска.

Однако уже в середине недели инициатива на мировых рынках капитала перешла к игрокам на повышение благодаря восстановлению спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании постепенного снятия ограничений из-за коронавируса в крупных странах, включая США. Формированию позитивных настроений на мировых рынках способствовали также оптимистичные данные об исследованиях экспериментального препарата remdesivir для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской компанией Gilead Sciences. Кроме того, свою позитивную роль для рынка отечественных еврооблигаций сыграли и развернувшиеся вверх в рамках коррекции нефтяные цены. На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта, до 3,05% годовых.

В среду, 29 апреля, завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которая сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение Федрезерва совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Опубликованные в США статданные показали, что ВВП страны в первом квартале упал впервые за 6 лет. Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%). Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Глобальные инвесторы в целом позитивно восприняли итоги апрельского заседания ФРС США, что привело в четверг к росту спроса на суверенные долговые бумаги развивающихся стран, в том числе и Российской Федерации. Таким образом, окончание "короткой" для России четырехдневной рабочей недели прошло на мажорной ноте.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,59% и составила 113,86% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за четырехдневную неделю на 20 базисных пунктов и 30 апреля составил 252 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 0,8% (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,81% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,87% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 7 базисных пунктов и составил 301 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 0,3% (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,8% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,76%, подорожав до 108,78% от номинала (его доходность снизилась на 12,5 базисного пункта и составила 2,88% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,6%, до 111,1% от номинала (их доходность снизилась на 11,5 пункта и составила 2,75% годовых).

И лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 0,09%, до 109,24% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 6 пунктов и составил 179 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; важное значение будет иметь нефтяной фактор в связи с вступлением в действие нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и первых шагов ряда стран по постепенному снятию ограничений карантинного характера, а также сообщениями относительно предпринимаемых в различных странах мер поддержки экономики. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.