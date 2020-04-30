Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer

Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с большей степенью уверенности можем утверждать, что рынок нефти проходит проверку на прочность. При этом сильные колебания котировок в ближайшие недели продолжатся, и мы придерживаемся нашей конструктивной позиции и ожидаем восстановления цен на нефть в долгосрочной перспективе", - отмечает главный экономист банка Норберт Рюкер.

Котировки июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в среду выросли на 20% и продолжили рост в четверг. Сильные колебания котировок подпитываются неопределенностью, связанной с продолжающейся проверкой рынка на прочность. Падение спроса сильно перевешивает пока что не реализованные сокращения производства, а временной лаг означает миллионы баррелей нефти, которые нужно где-то хранить.

Эксперт Julius Baer подчеркивает, что на рынке доминируют опасения, что сформируется избыток предложения, и оставшиеся объемы хранилищ будут полностью заполнены к концу мая или в июне. Данные из Китая по использованию транспорта и нефтепереработке позволяют предположить, что спрос на нефть может восстановиться быстрее, чем ожидается. Это мнение получило дополнительную поддержку в среду, отчасти снизив опасения, связанные с избытком предложения. Еженедельная статистика по рынку нефти США показала ранние признаки восстановления нефтеперерабатывающей активности, роста спроса на бензин и даже замедления заполнения хранилищ.

"Мы все больше уверены, что рынок нефти пройдет проверку на прочность, поскольку глобальный спрос восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Несмотря на то, что игроки активно обсуждают возможности инвестирования "на дне" рынка, настроения остаются не самыми оптимистичными. Мы открываем длинные позиции в ближайших фьючерсных контрактах, поскольку ценовой риск остается смещенным в сторону роста, а соотношения риска и прибыли улучшилось, учитывая последние данные. Тем не менее, на рынке сохраняется сильная неопределенность, и резкие колебания котировок продолжатся", - резюмирует Норберт Рюкер.