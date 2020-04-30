Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро из-за фиксации прибыли перед праздничными выходными

Москва. 30 апреля. Доллар и евро развернулись вверх и умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; после утреннего роста рубль перешел к снижению к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 73,26 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался до 72,61 руб./$1, минимальной отметки с 9 апреля. Евро стоил 79,64 руб./EUR1, подорожав на 24 копейки. Ранее евро опускался до 79,01 руб./EUR1, минимальной отметки с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,55 копейки - до 76,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на период праздничных выходных дней с 1 по 5 мая на 96,31 копейки, до 72,7263 руб./$1, и опустил курс евро на 92,99 копейки, до 79,1189 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после утреннего укрепления развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро, так как участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю перед длительными праздничными выходными. Поддержку рублю оказывают рост цен на нефть и продолжающиеся продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, говорится в сообщении банка. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%. Эти решения совпали с ожиданиями большинства экспертов.

ЕЦБ также объявил о запуске новой программы долгосрочного кредитования банков еврозоны, понизил ставку по операциям целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) и объявил о готовности увеличить масштаб объявленной в марте программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), составляющий в настоящее время 750 млрд евро.

Накануне были подведены итоги двухдневного заседания Федрезерва США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Председатель ФРС Джером Пауэлл полагает, что экономике США потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Будет ли необходимость в большем? Я думаю, что ответ - да", - сказал он на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. Также глава Федрезерва сказал, что экономическая активность в стране, вероятно, упадет беспрецедентными темпами во втором квартале.

Министерство торговли США сообщило в среду, что экономика страны в первом квартале рухнула на 4,8%. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом падение стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в четверг на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 12,07% - до $25,26 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 15,74% - до $17,43 за баррель.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг опубликовало доклад, в котором спрогнозировало, что по итогам 2020 года спрос на энергию в мире упадет на 6%, в том числе в США - на 9%, в ЕС - на 11%. Влияние вспышки коронавируса на энергетический спрос может в семь раз превысить последствия финансового кризиса 2008 года, отмечают в МЭА.

"Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$1. Тем не менее, мы полагаем, что снижение пары "доллар-рубль" существенно ниже 73 руб./$1 выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального Банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 28 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,4 млрд рублей.

ЦБ РФ 24 апреля продал валюту на 20,5 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,6 млрд рублей (-10,4% по сравнению с предыдущим днем). 22 апреля объем продажи валюты составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%. 21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.

Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 100,1 млрд рублей.

ЦБ РФ провел в четверг аукцион репо "тонкой настройки" сроком на 6 дней в объеме 500 млрд рублей.

При анонсе аукциона ЦБ отметил, что решение о его проведении принято с учетом длительного периода нерабочих дней - с 1 по 5 мая - для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки ЦБ.

На аукционе банки привлекли 500 млрд рублей, то есть весь предложенный объем, при спросе 962 млрд 54,3 млн рублей. Средневзвешенная ставка по удовлетворенным заявкам составила 5,5901% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 14 базисных пунктов (б.п.) - до 5,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - также до 5,94% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев повысились на 1 б.п. - до 6,01%, 6,07% и 6,14% годовых соответственно.