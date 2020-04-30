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30 апреля 2020 года 16:50
Рынок акций боится переступить уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Утро четверга на российском рынке проходило в оптимистичном ключе, но постепенно ситуация ухудшалась. В какой-то мере можно говорить о том, что все ожидания инвесторов по поводу стимулов центральных банков реализовались, а это уже повод для фиксации прибыли, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Кроме того, индекс Мосбиржи вновь столкнулся с сопротивлением на уровне 2700 пунктов, где о росте стоит говорить лишь в случае конкретного подтверждения улучшения деловой активности в мире, обращает внимание специалист компании. Апрельские данные по Европе оказываются хуже ожиданий, а Европа - это основной торговый партнёр РФ. Активность была довольно высокой на фоне фиксации прибыли после достижения отметки 2700 пунктов. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 55 млрд рублей. Российский рынок боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает А. Кочетков, хотя нефть активно восстанавливает свои потери на фоне признаков улучшения спроса.
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30 апреля 2020 года 20:11
Рынок акций РФ в конце апреля продолжил восстановительный рост вместе с внешними фондовыми площадками на новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения COVID-19, а также на фоне ралли нефти на ожиданиях постепенного восстановления спроса на ожиданиях частичного снятия карантина по всему миру и сокращения предложения сырья после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:55
Рубль вечером существенно усилил падение к доллару и евро на закрытии позиций перед праздничными выходными
Москва. 30 апреля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рублевых позиций перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:45
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне нисходящей коррекции в Европе и США, в то время как нефть продолжила ралли на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США; индекс МосБиржи опустился в район 2650 пунктов после тестирования утром рубежа 2700 пунктов, при этом раллировали бумаги "Магнита" на новостях. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:18
Наиболее уязвимо выглядят в плане сокращения дивидендных выплат "голубые фишки" банковского и нефтяного сектора - Промсвязьбанк
Неизбежное сильное сокращение денежных потоков в ближайшие кварталы ставит вопрос сокращения дивидендных выплат в этом и следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Причем наиболее уязвимо, по мнению аналитиков банка, в настоящее время смотрятся "голубые фишки" нефтяного и банковского... читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:09
Москва. 30 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели слегка подросли благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам четырех дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:37
Падение ВВП РФ может составить 2-7% в 2020 году, говорится в обзоре экономиста инвесткомпании Sova Capital Артема Заигрина. Между тем эксперт ожидает, что восстановление российской экономики начнется уже в 2021 году. В рамках базового сценария Заигрин оценивает возможное снижение ВВП РФ на... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:45
Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer
Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:12
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:30
Оптимизм российских розничных инвесторов находится на максимуме за последние 7 месяцев - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:07
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом... читать дальше
.30 апреля 2020 года 15:45
Фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения - ИК "Велес Капитал"
ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, российские фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения, но "быкам" стоит действовать осторожно по мере преодоления важных сопротивлений. "Так, индекс Мосбиржи при закреплении выше 2715 пунктов... читать дальше
.30 апреля 2020 года 15:37
Москва. 30 апреля. Доллар и евро развернулись вверх и умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; после утреннего роста рубль перешел к снижению к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными. читать дальше
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