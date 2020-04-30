Рынок акций боится переступить уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Утро четверга на российском рынке проходило в оптимистичном ключе, но постепенно ситуация ухудшалась. В какой-то мере можно говорить о том, что все ожидания инвесторов по поводу стимулов центральных банков реализовались, а это уже повод для фиксации прибыли, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Кроме того, индекс Мосбиржи вновь столкнулся с сопротивлением на уровне 2700 пунктов, где о росте стоит говорить лишь в случае конкретного подтверждения улучшения деловой активности в мире, обращает внимание специалист компании.

Апрельские данные по Европе оказываются хуже ожиданий, а Европа - это основной торговый партнёр РФ. Активность была довольно высокой на фоне фиксации прибыли после достижения отметки 2700 пунктов. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" достиг 55 млрд рублей.

Российский рынок боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, считает А. Кочетков, хотя нефть активно восстанавливает свои потери на фоне признаков улучшения спроса.