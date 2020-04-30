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Главная / Мнения аналитиков / Фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения - ИК "Велес Капитал"
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30 апреля 2020 года 15:45
Фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения - ИК "Велес Капитал"
ИК "Велес Капитал" считает, что, с технической точки зрения, российские фондовые индексы начнут май в неплохой позиции для продолжения восходящего движения, но "быкам" стоит действовать осторожно по мере преодоления важных сопротивлений. "Так, индекс Мосбиржи при закреплении выше 2715 пунктов нацелится на 2800-2850 пунктов, а РТС при способности устоять выше 1155 пунктов будет держать курс на 1230 пунктов с перспективой возвращения к 1300 пунктам. Тревожные для среднесрочных "быков" сигналы, предупреждающие о смене тренда в сторону нисходящего, появятся при закреплении индикаторов ниже 2500 и 1050 пунктов соответственно", - пишет аналитик компании Елена Кожухова.
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30 апреля 2020 года 20:11
Рынок акций РФ в конце апреля продолжил восстановительный рост вместе с внешними фондовыми площадками на новостях от компании Gilead Sciences об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения COVID-19, а также на фоне ралли нефти на ожиданиях постепенного восстановления спроса на ожиданиях частичного снятия карантина по всему миру и сокращения предложения сырья после вступления в силу с 1 мая соглашения ОПЕК++ об ограничении добычи. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:55
Рубль вечером существенно усилил падение к доллару и евро на закрытии позиций перед праздничными выходными
Москва. 30 апреля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рублевых позиций перед длительными праздничными выходными. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:45
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ в четверг просел в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне нисходящей коррекции в Европе и США, в то время как нефть продолжила ралли на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США; индекс МосБиржи опустился в район 2650 пунктов после тестирования утром рубежа 2700 пунктов, при этом раллировали бумаги "Магнита" на новостях. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:18
Наиболее уязвимо выглядят в плане сокращения дивидендных выплат "голубые фишки" банковского и нефтяного сектора - Промсвязьбанк
Неизбежное сильное сокращение денежных потоков в ближайшие кварталы ставит вопрос сокращения дивидендных выплат в этом и следующем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Причем наиболее уязвимо, по мнению аналитиков банка, в настоящее время смотрятся "голубые фишки" нефтяного и банковского... читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:09
Москва. 30 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций к концу недели слегка подросли благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам четырех дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 апреля 2020 года 19:03
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - Промсвязьбанк
Цена на нефть Brent во 2 кв. составит 27-29 долл./барр. с провальным апрелем и постепенным улучшением с конца мая - к 30-35 долл./барр. к концу года, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Полная себестоимость добычи нефти с налогами что в России, что в Америке составляет 32+ долл./барр., что ставит... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:55
Согласно первым официальным данным по первому кварталу текущего года, ВВП США снизился за этот период сильнее, чем ожидалось, показав самое большое падение со времен финансового кризиса 2007-2008 гг., сообщается в комментарии Julius Baer. "При этом опубликованные данные показывают лишь начало... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:37
Падение ВВП РФ может составить 2-7% в 2020 году, говорится в обзоре экономиста инвесткомпании Sova Capital Артема Заигрина. Между тем эксперт ожидает, что восстановление российской экономики начнется уже в 2021 году. В рамках базового сценария Заигрин оценивает возможное снижение ВВП РФ на... читать дальше
.30 апреля 2020 года 18:14
Золото во 2 квартале 2020г может подорожать до 1850-1900 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Ухудшение экономических перспектив и неопределенности при смягчении монетарной политики - это поворотный момент для восходящей динамики цен золота", - отмечают эксперты банка. По мнению... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:45
Первые признаки восстановления спроса помогли снизить опасения по поводу формирования избытка предложения на рынке нефти - Julius Baer
Период высокой волатильности на рынке нефти продолжается, однако на этот раз котировки показали рост на более чем 20%, говорится в комментарии Julius Baer. Ранние признаки восстановления спроса помогли в определенной мере снизить опасения по поводу формирования избытка на рынке нефти. "Мы все с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 17:12
Рынок не ждет повышения ставок ФРС США в ближайшие 3 года, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Председатель ФРС США Джером Пауэлл на пресс-конференции после публикации решения по ставкам призвал американских законодателей одобрить новые бюджетные стимулы, чтобы уберечь экономику США от... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:50
Российский рынок акций боится переступить линию максимума восстановления на уровне 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Утро четверга на российском рынке проходило в оптимистичном ключе, но постепенно ситуация ухудшалась. В какой-то мере можно говорить о... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:30
Оптимизм российских розничных инвесторов находится на максимуме за последние 7 месяцев - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 апреля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.30 апреля 2020 года 16:07
Движения рынка нефти в целом остаются хаотичными, а технические уровни могут служить лишь общими ориентирами, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Нефтяные цены заканчивают апрель выше минимумов месяца, что само по себе неплохой сигнал. На недельных графиках котировок при этом... читать дальше
.30 апреля 2020 года 15:37
Москва. 30 апреля. Доллар и евро развернулись вверх и умеренно повышаются на "Московской бирже" в четверг днем; после утреннего роста рубль перешел к снижению к бивалютной корзине из-за фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными. читать дальше
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