Goldman Sachs добавил Магнит в CEEMEA Focus List

Goldman Sachs подтвердил для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) рекомендацию "покупать", добавив их в CEEMEA Focus List (наиболее привлекательные в настоящее время бумаги для покупки в регионе CEEMEA - Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка - прим. ИФ), говорится в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость акций и GDR "Магнита" была повышена с 4200 рублей до 4300 рублей и с $12,2 до $12,6 за штуку соответственно.

Аналитики Goldman Sachs считают, что акции и GDR "Магнита" недооценены рынком и имеют высокий потенциал роста котировок с текущих уровней.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Магнит - 12,60 (текущая цена - 10,20), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (акции, цена в рублях) - 4300,00 (текущая цена - 3465,00), рекомендация - покупать.