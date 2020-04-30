ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80 с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy опубликовал финансовые результаты за первый квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Вадим Сысоев. - Менеджмент компании подтвердил, что в 2020 году 40%-50% денежных средств от операционной деятельности на выплату дивидендов и программу обратного выкупа акций. Тем не менее, с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, мы снижаем целевую цену по бумагам Valero Energy до $80, сохраняя рекомендацию "Покупать"".

Капитальные затраты Valero Energy в 2020 году составят $2,1 млрд, хотя ранее ожидалось $2,5 млрд. Долг компании составил $11,5 млрд. Кроме того, менеджмент компании сообщил о квартальных дивидендах в размере 98 центов на бумагу. Реестр акционеров будет закрыт 14 мая, выплата состоится 3 июня. Дивидендная доходность составляет 7,5%. Так же менеджмент сообщил, что в первом квартале был запущен новый терминал в Пасадене, который увеличил мощности для производства и продажи этанола. Проект St. Charles Alkylation Unit будет завершен по плану в 2020 году, а увеличение пропускной способности трубопровода Diamond Pipeline будет завершено в 2021 году.