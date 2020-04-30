Рубль останется ниже отметки 75 за доллар - Банк "Санкт-Петербург"

Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, мы полагаем, что укрепление российской валюты существенно ниже 73 руб./$ выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений. Рублевым инструментам с фиксированной доходностью поддержку оказывает мягкая риторика Центрального Банка и формирующиеся ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки", - пишут специалисты банка.