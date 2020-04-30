Текущий импульс допускает достижение рублем уровня 72,50/USD - РФПИ

Текущий импульс допускает достижение рублем уровня 72,50/USD и ниже уже в четверг, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Почти все ЕМ валюты в среду показали впечатляющий рост к USD в пределах 0,3-3,0%, поэтому и укрепление рубля на 1,5% выглядело вполне логичным, - отмечает эксперт. - Рост цен на нефть обеспечивал необходимый эмоциональный настрой для инвесторов, при этом нельзя сказать, что на рынке присутствовали массированные продажи от экспортеров. Общая идея глобально - рост спроса на риск, поэтому противостоять этому невозможно. Один из важных вопросов сейчас - как сложится баланс потоков на рынке в период майских праздников, учитывая отсутствие многих российских корпораций? Другой ключевой элемент - интенсивность продаж валюты со стороны ЦБ, которая может начать постепенно снижаться по мере роста цен на нефть. Напомним, ЦБ продает валюту, полученную от продажи Сбербанка, при ценах на нефть Urals ниже US$25/барр., и объемы продаж тем выше, чем больше отклонение вниз. Текущий импульс допускает достижение 72,50/USD и ниже уже в четверг".