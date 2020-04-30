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Главная / Мнения аналитиков / Текущий импульс допускает достижение рублем уровня 72,50/USD - РФПИ
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30 апреля 2020 года 12:40
Текущий импульс допускает достижение рублем уровня 72,50/USD - РФПИ
Текущий импульс допускает достижение рублем уровня 72,50/USD и ниже уже в четверг, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. "Почти все ЕМ валюты в среду показали впечатляющий рост к USD в пределах 0,3-3,0%, поэтому и укрепление рубля на 1,5% выглядело вполне логичным, - отмечает эксперт. - Рост цен на нефть обеспечивал необходимый эмоциональный настрой для инвесторов, при этом нельзя сказать, что на рынке присутствовали массированные продажи от экспортеров. Общая идея глобально - рост спроса на риск, поэтому противостоять этому невозможно. Один из важных вопросов сейчас - как сложится баланс потоков на рынке в период майских праздников, учитывая отсутствие многих российских корпораций? Другой ключевой элемент - интенсивность продаж валюты со стороны ЦБ, которая может начать постепенно снижаться по мере роста цен на нефть. Напомним, ЦБ продает валюту, полученную от продажи Сбербанка, при ценах на нефть Urals ниже US$25/барр., и объемы продаж тем выше, чем больше отклонение вниз. Текущий импульс допускает достижение 72,50/USD и ниже уже в четверг".
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30 апреля 2020 года 14:58
ВТБ Капитал считает MAGNRM 24 привлекательнее, чем NLMKRU 24 на текущих уровнях спредов, говорится в обзоре инвестбанка. Совет директоров компании в рамках мер, связанных с ухудшением ситуации на рынке стали в результате пандемии COVID-19, принял решение отложить выплату дивидендов за 1к20 до... читать дальше
.30 апреля 2020 года 14:12
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy и снижает целевую цену по ним до $80 с учетом сложной ситуации на нефтяном рынке и распространением коронавируса, говорится в комментарии инвесткомпании. "Крупнейший независимый нефтепереработчик в США Valero Energy... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:25
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Facebook и ставит на пересмотр их целевую цену, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Facebook находятся в числе наших долгосрочных рекомендаций на покупку. Опубликованная компанией отчетность за первый квартал не разочаровала... читать дальше
.30 апреля 2020 года 12:55
Стабилизация нефтяного рынка, а также продолжающиеся интервенции ЦБ РФ, позволят оставаться рублю ниже отметки 75 руб./$, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Тем не менее, мы полагаем, что укрепление российской валюты существенно ниже 73 руб./$ выглядит маловероятным в связи с... читать дальше
.30 апреля 2020 года 12:20
ITI Capital считает, что ОФЗ показали себя как лучший защитный актив с начала года, и оценивает потенциал укрепления длинных ОФЗ до конца года выше 15%, говорится в аналитическом материале экспертов инвесткомпании Искандера Луцко и Ольги Николаевой. "ОФЗ за два месяца, прошедших со старта... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:51
налитики "Нордеа банка" считают, что рубль сейчас будет пытаться закрепиться на достигнутых относительно комфортных уровнях. Предстоящее в пятницу заседание ЕЦБ вряд ли преподнесёт существенные сюрпризы и вряд ли существенно скажется на российском валютном рынке. Вторая половина мая будет весьма... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:34
Аукционы ОФЗ начали устанавливать новые рекорды: в среду Минфин обновил рекорд года по однодневному привлечению средств - 134 млрд руб. привлечено по итогам двух аукционов, из которых 61.3 млрд пришлись на серию 26232 (окт.27) и 72.8 млрд серию 25084 (окт.23), сообщается в комментарии Росбанка.... читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:32
Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг протестировал рубеж 2700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемирового подъема на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США и новостях от компании Gilead Sciences (SPB: GILD) об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции; далее "бычий" настрой игроков несколько ослаб и рынок приступил к умеренной коррекции. читать дальше
.30 апреля 2020 года 11:19
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне - "Нордеа банк"
Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают уверенно расти, двигаясь в русле прочих рисковых активов, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют около 6%... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:50
Магнит и X5 Retail Group лучше других розничных сетей способны противостоять рискам в текущей ситуации - Уралсиб
Хорошие финансовые результаты Магнита за 1 кв. 2020г отражают выигрышное положение ведущих продовольственных розничных сетей с высокой долей сегмента магазинов "у дома" по сравнению с другими участниками рынка, говорится в обзоре "Уралсиба". "Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:36
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле рухнул до рекордного минимума и составил 31,3 пункта - IHS Markit
(расширен первый абзац и добавлен текст после второго) Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 года упал до рекордного за всю историю наблюдений (с сентября 1997 года) минимума и составил 31,3 пункта против 47,5 пункта в марте, оставшись ниже критической отметки двенадцатый месяц... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:25
Москва. 30 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти. читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:20
Восстановление спроса на риск может поддержать рост котировок российских евробондов на следующей неделе, и доходность Russia`29, скорее всего, сместится в диапазон 2,90 - 3,05% годовых, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина. "Еврооблигации развивающихся стран в... читать дальше
.30 апреля 2020 года 10:14
раткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться, говорится в комментарии "БКС Брокер". Июньские фьючерсы на Brent, которые торгуются в четверг последний день, обновили недельный максимум и показали рост более 10%. Следующий июльский контракт прибавил 6,5% и закрепился выше $25 за... читать дальше
.30 апреля 2020 года 09:57
налитики ИК "Атон" считают что четверг российский фондовый рынок начнет с повышения, говорится в обзоре компании. читать дальше
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