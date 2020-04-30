Вторая половина мая будет весьма важным рубежом для рубля - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" считают, что рубль сейчас будет пытаться закрепиться на достигнутых относительно комфортных уровнях. Предстоящее в пятницу заседание ЕЦБ вряд ли преподнесёт существенные сюрпризы и вряд ли существенно скажется на российском валютном рынке. Вторая половина мая будет весьма важным рубежом для рубля, поскольку многие страны начнут постепенно выходить из карантинов. Если это будет сопровождаться новыми резкими всплесками заболеваемости, "аппетит" к риску на рынках может ухудшиться, предупреждают специалисты банка.