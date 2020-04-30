Рынок акций РФ утром протестировал на подъеме 2700п по индексу МосБиржи и начал корректироваться

Москва. 30 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг протестировал рубеж 2700 пунктов по индексу МосБиржи на фоне общемирового подъема на сигналах постепенного восстановления спроса на нефтепродукты в США и новостях от компании Gilead Sciences (SPB: GILD) об успешном этапе тестирования экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции; далее "бычий" настрой игроков несколько ослаб и рынок приступил к умеренной коррекции.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2676,68 пункта (+0,5%, максимум дня - 2700,97 пункта), индекс РТС - 1160,13 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар просел до 72,69 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2% и +2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,8% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%).

Сбербанк в первом квартале 2020 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 120,5 млрд рублей, что оказалось на 47% ниже показателя годом ранее (226,6 млрд рублей) и хуже прогнозов. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали квартальную прибыль Сбербанка на уровне 155,5 млрд рублей.

Подешевели акции "Мосбиржи" (-2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ продолжает отыгрывать растущую нефть, в лидерах подъема выступают бумаги нефтяных компаний. Выглядит это довольно странно, учитывая все еще низкие уровни нефтяных цен, которые не компенсируются падением рубля.

Сложно объяснить, чем вызван рост нефти, ведь переизбыток предложения никуда не делся, а большинство нефтехранилищ по-прежнему заполнены "под крышку". Никаких иллюзий насчет быстрого восстановления нефтяных котировок и даже ухода их выше $30 за баррель Brent в ближайшие недели питать не стоит. Взлет котировок в последние два дня пока следует расценивать как спекулятивную игру, считает аналитик.

Тем не менее, подорожавшая нефть поддерживает российский рынок акций и рубль - доллар ушел под отметку 73 руб./$1. Не исключено, что Банк России снизит объем интервенций как из-за роста нефти к $25 за баррель Brent, так и с целью недопущения снижения рублевых доходов бюджета из-за укрепления курса рубля.

Вечером может возрасти желание части трейдеров сократить рублевые позиции и захеджироваться валютой, опасаясь появления каких-то негативных новостей в ближайшие 3 дня (пятница в России выходной, "Мосбиржа" не работает). А на рынке акций такого желания может и не быть, если внешний фон будет улучшаться. Многое будет зависеть от вектора торгов на американском рынке. Сейчас фондовые индексы США отыграли примерно 60% обвала и теперь находятся в точке дальнейшего выбора: либо по рынку пройдет коррекция, либо он продолжит практически V-образное восстановление. Однако рисков сильного снижения американских бумаг пока нет - слишком большой объем ликвидности закачан в финансовую систему, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что индекс МосБиржи попытается закрепиться в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов.

На мировых рынках сохраняется оптимистичный настрой, который поддерживается новостями об успешных испытаниях экспериментального препарата против коронавируса. При этом на динамику ключевых фондовых площадок не повлияло снижение ВВП США в первом квартале. Стимулируют сохранение риск-аппетита и неплохие квартальные отчеты ключевых компаний (Microsoft, Tesla, Facebook). Итоги заседания ФРС США не принесли сюрпризов, Джером Пауэлл отметил негативное влияние коронавируса и настроил инвесторов на продолжительный период восстановления деловой активности. При этом глава Федрезерва в очередной раз подчеркнул готовность регулятора использовать все доступные меры для поддержания стабильности. Более насыщенным в плане заявлений и мер стимулирования может стать заседание ЕЦБ в четверг, от которого ожидают расширения программы покупки активов.

Индекс МосБиржи попытается закрепиться в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов, но учитывая предстоящие продолжительные выходные, инвесторы могут попытаться зафиксировать прибыль, что уведет индекс к уровням закрытия среды, считает представитель Промсвязьбанка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в Европе планируют постепенное смягчение режима сдерживания COVID-19, а министр энергетики РФ обнаружил ростки восстановления спроса на нефть.

Американский рынок услышал от Федрезерва США все, что хотел. Регулятор обещал полномасштабную поддержку экономики до тех пор, пока экономика не избавится от текущих проблем и встанет на путь достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. К текущему моменту баланс ФРС вырос уже до $6,6 трлн по сравнению с $4,2 трлн в феврале. В рамках текущего кризиса уже куплены казначейские обязательства и ипотечные бумаги на $2 трлн, запущено 9 программ поддержки финансового рынка еще на $2 трлн. В целом ФРС не ограничивает объемы покупки казначейских обязательств и ипотечных бумаг как во времени, так и в объемах.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заверил в значительной и долгосрочной поддержке экономики, которая может сильно пострадать от COVID-19. Соответственно, рынки получили как вербальные, так и невербальные заверения.

Gilead Sciences заявила, что тестирование препарата remdesivir оправдало возложенные на него надежды в рамках лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Китай порадовал тем, что официальный PMI в производственной сфере от НБС составил 50,8 пункта в апреле, что указывает на рост, отмечает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 2,2-3,6% на позитивных новостях от американской биотехнологической компании Gilead Sciences.

Федрезерв по итогам заседания ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых (решение принято единогласно всеми десятью членами комитета). Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

ВВП США в первом квартале упал впервые за 6 лет - на 4,8% при прогнозах снижения на 3,5-4%; падение экономики стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%). Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым. Он также призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, Гонконг не работает в связи с празднованием Дня рождения Будды), однако наметилась коррекция в Европе (индексы DAX, FTSE просели на 0,1-0,4% и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне среды).

Объем промпроизводства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах снижения на 5,2%. В феврале показатель опустился на 0,3%. Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее. Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в четверг продолжает рост на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители; цена Brent находится на $1,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $24,39 за баррель (+8,2% и +10% накануне), июньская цена WTI - $16,96 за баррель (+12,6% и +22% в среду).

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго США, запасов бензина в стране на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+14,7%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+11,8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+6,3%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-11%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,9% и -7,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,63 млрд рублей (из них 4,931 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).