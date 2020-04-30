Аукционы ОФЗ начали устанавливать новые рекорды - Росбанк

Аукционы ОФЗ начали устанавливать новые рекорды: в среду Минфин обновил рекорд года по однодневному привлечению средств - 134 млрд руб. привлечено по итогам двух аукционов, из которых 61.3 млрд пришлись на серию 26232 (окт.27) и 72.8 млрд серию 25084 (окт.23), сообщается в комментарии Росбанка.

"Минфин по обеим бумагам дал небольшую премию по средневзвешенной доходности, вероятно, руководствуясь критерием целевого объема. В частности, мы полагаем, премия 2-4бп в серии 26232 была обусловлена исполнением плана по размещению бумаг в корзине с погашением "от 5 до 10 лет". При этом, на первом аукционе наблюдался повышенный интерес (182 заявки удовлетворено), а на втором был более концентрирован (33 заявки)", - отмечают эксперты Росбанка.

Исполнение квартального плана заимствований в среднесрочной корзине бумаг (250 млрд руб.), на взгляд аналитиков Росбанка, не является "связывающим" условием для Минфина. Спрос на этом участке кривой остается наиболее высоким, поэтому, руководствуясь уже исключительно ценовым фактором, ведомство вполне может повторить тактику 2к'19, когда был продан объем среднесрочных бумаг на 588 млрд руб. при плане 280 млрд руб.

"Этот факт позволил Минфину перевыполнить квартальный план в 600 млрд руб. и привлечь 888 млрд руб. Тем более, перевыполнение плана заимствований на сильном рынке может стать хорошим подспорьем для потенциального расширения программы заимствований на 1.5-2.0 трлн руб., о котором говорил вице-премьер Андрей Белоусов", - заключают эксперты банка.