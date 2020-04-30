Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне - "Нордеа банк"

Вероятнее всего, в четверг цены на июньские контракты по Brent останутся в положительной зоне, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки продолжают уверенно расти, двигаясь в русле прочих рисковых активов, констатируют аналитики "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют около 6% и торгуются выше отметки $25/bbl, WTI растет на 11%, но пока остается немногим ниже $17/bbl.

Сообщения о сотрудничестве Министерства здравоохранения США с американской компанией Gilead по поводу одобрения нового лекарства с целью лечения больных коронавирусом поддерживают "аппетит" к рисковым активам на глобальных площадках и положительно влияют на нефтяной рынок. Кроме того, данные от Минэнерго США, хотя и подтвердили рост запасов сырой нефти в Штатах почти на 9 mb, указали на снижение запасов бензина почти на 4 mb. Эти данные локально позволили нефтяным котировкам оставаться в "зеленой зоне" в вечерние часы среды.

"Июньские фьючерсы на Brent, экспирация которых проходит в четверг, торгуются на уровне $17/bbl. После истории с отрицательной ценой по контрактам на WTI две недели назад, участники рынка стали заранее менять июньские контракты по Brent на контракты с более дальней экспирацией. В результате мы не наблюдаем резкого движения вниз по июньским контрактам и, вероятнее всего, в четверг цены на эти контракты останутся в положительной зоне", - отмечают в "Нордеа банке".