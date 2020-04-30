Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей дорожать нефти

Москва. 30 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,64-72,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,7 руб./$1 (-31 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 79,11 руб./EUR1 (-28,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,82 копейки к уровню закрытия среды, до 75,54 рубля.

Доллар при этом оказался на 98,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 93,63 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, при этом в моменте рубль достигал максимальной отметки с 9 апреля в паре с долларом и с 6 марта - в паре с евро. Рубль растет на фоне продолжающей дорожать нефти. Цены на нефть эталонных марок укрепляются на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители. В то же время участники рынка ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка нефти в любом случае еще далеко.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 5,63% - до $23,81 за баррель. Накануне контракты выросли на 10%. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 10,69% - до $16,67 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

Трейдеры ждут итогов заседания ЕЦБ, которые будут подведены позднее в четверг. ЕЦБ, вероятно, объявит по итогам заседания об увеличении и без того беспрецедентной по объему программы выкупа активов, чтобы обеспечить дополнительную поддержку государствам еврозоны, столкнувшимся с серьезными экономическими проблемами из-за пандемии коронавируса.

Прогнозы экспертов предусматривают расширение новой программы выкупа облигаций Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), запущенной ЕЦБ в марте, минимум на 500 млрд евро с нынешних 750 млрд евро.

Подавляющее большинство аналитиков не ожидает изменения основных процентных ставок европейским Центробанком на предстоящем заседании. Базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на нулевом уровне, ставка по депозитам составляет минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - минус 0,25%.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Председатель ФРС Джером Пауэлл полагает, что экономике США потребуются дополнительные средства со стороны Конгресса и Белого дома, которые необходимы для обеспечения надежного восстановления после широкомасштабного и глубокого спада из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Будет ли необходимость в большем? Я думаю, что ответ - да", - сказал он на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. Также глава Федрезерва отметил, что экономическая активность в стране, вероятно, упадет беспрецедентными темпами во втором квартале.