Магнит и X5 Retail Group лучше других розничных сетей способны противостоять рискам в текущей ситуации - Уралсиб

Хорошие финансовые результаты Магнита за 1 кв. 2020г отражают выигрышное положение ведущих продовольственных розничных сетей с высокой долей сегмента магазинов "у дома" по сравнению с другими участниками рынка, говорится в обзоре "Уралсиба". "Мы ожидаем, что компания продолжит демонстрировать рост выручки в ближайшее время. При этом в условиях пандемии COVID-19 сохраняются риски для рентабельности из-за необходимости нести дополнительные издержки в связи со снижением покупательной способности населения", - отмечает аналитик корпорации Константин Белов.

Магнит в четверг опубликовал неаудированные результаты за 1 кв. 2020 г. по МСФО, которые отразили ускорение роста выручки благодаря ажиотажному спросу в условиях пандемии COVID-19 и оказались лучше ожиданий рынка, указывается в комментарии "Уралсиба". В частности, выручка выросла на 19% (здесь и далее - год к году) до 376 млрд руб., что выше нашего и консенсусного прогнозов на 8% и 3% соответственно. EBITDA (до учета эффекта МСФО 16) увеличилась на 21% до 22,7 млрд руб., что больше рыночных ожиданий на 7% и нашей оценки на 18%. Рентабельность по EBITDA повысилась на 0,1 п.п. до 6,0%, также лучше ожиданий.

"Валовая прибыль Магнита в 1 кв. 2020 г. выросла на 14,6% до 85,2 млрд руб. Соответственно, валовая рентабельность снизилась на 0,8 п.п. до 22,7%, что отражает понижение коммерческой маржи и рост количества участников программы лояльности. Сопоставимые продажи увеличились на 7,8% при росте среднего чека на 3,7% и трафика - на 4,0%. Сеть магазинов компании выросла на 135 до 20 860, в том числе 14 594 магазина шаговой доступности, 472 супермаркета и 5 794 косметических магазина. Общая торговая площадь расширилась на 8,3% до 7 277 тыс. кв. м. Чистый долг на конец 1 кв. 2020 г. составлял 192 млрд руб., что предполагает мультипликатор Чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев на уровне 2,2", - указывает Константин Белов.