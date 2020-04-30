Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле рухнул до рекордного минимума и составил 31,3 пункта - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 года упал до рекордного за всю историю наблюдений (с сентября 1997 года) минимума и составил 31,3 пункта против 47,5 пункта в марте, оставшись ниже критической отметки двенадцатый месяц подряд, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как показал опрос, столь значительное падение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле было вызвано рекордным с сентября 1997 года (начало наблюдений) сокращением объемов производства поскольку самоизоляция и закрытие заводов для сдерживания распространения COVID-19, сказалось на спросе клиентов.

Новые заказы также падали беспрецедентными темпами в начале второго квартала, что было в значительной степени обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса из-за распространения вируса в Европе. Как отмечается в исследовании, новые экспортные заказы сокращались с рекордной скоростью, а ряд компаний сообщили, что клиенты отменили или отложили заказы с тех пор, как были приняты чрезвычайные меры, вызванные новым коронавирусом.

Снижение курса рубля спровоцировало ускорение инфляции в обрабатывающих секторах РФ, вызвав повышение стоимости на импортируемое сырье и, как следствие, увеличение отпускных цен. "Неблагоприятные обменные курсы частично отстали от резкого увеличения бремени издержек в течение месяца, причем темпы инфляции ускорились до максимальных с момента повышения НДС в январе 2019 года", - говорится в обзоре.

Производители зафиксировали снижение деловых ожиданий в отношении объемов производства на ближайшие 12 месяцев. Хотя компании по-прежнему прогнозируют рост производительности, степень оптимизма упала до минимального уровня с апреля 2012 года, когда данное исследование началось. Основными опасениями для компаний были продолжительность блокировки и скорость восстановления экономики после отмены чрезвычайных мер.

В связи с заметным падением клиентского спроса компании в апреле сокращали число рабочих мест самыми быстрыми темпами с января 2009 года. Снижение объемов незавершенных заказов было самым значительным с декабря 2008 года, что привело к дальнейшему увеличению резервных мощностей.

Несмотря на резкое сокращение покупательской активности в производственном секторе РФ, показатели поставщиков продолжала ухудшаться рекордными с момента начала сбора данных в сентябре 1997 года темпами. Более длительные сроки выполнения работ были обусловлены логистическими проблемами после вспышки COVID-19 и нехваткой поставщиков.