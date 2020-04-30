Краткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться - БКС

Краткосрочно восходящее движение Brent может продолжиться, говорится в комментарии "БКС Брокер".

Июньские фьючерсы на Brent, которые торгуются в четверг последний день, обновили недельный максимум и показали рост более 10%. Следующий июльский контракт прибавил 6,5% и закрепился выше $25 за баррель. С утра рост продолжается, отыгрывая позитивные ожидания от эффекта стартующей с завтрашнего дня сделки ОПЕК+.

Краткосрочно восходящее движение может продолжиться, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. При сохранении благоприятного информационного фона в первую неделю мая котировки июльских контрактов Brent могут сделать попытку вернуться выше $30 за баррель.