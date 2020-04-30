Доходность Russia`29, скорее всего, сместится в диапазон 2,90 - 3,05% годовых - Промсвязьбанк

Восстановление спроса на риск может поддержать рост котировок российских евробондов на следующей неделе, и доходность Russia`29, скорее всего, сместится в диапазон 2,90 - 3,05% годовых, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

"Еврооблигации развивающихся стран в среду демонстрировали рост котировок, отыгрывая ожидания постепенного снятия ограничений в экономике из-за коронавируса, - отмечает Д. Монастыршин. - Заседание ФРС не преподнесло сюрпризов. Регулятор сохранил ставку на уровне 0,25% и дал сигнал о намерении сохранить ставку на около нулевом уровне пока не начнется улучшение ситуации в экономике. Доходность Russia`29 вчера снизилась на 2 б.п. - до 3,01% годовых. 10-летние евробонды Мексики и Бразилии снижались в доходности на 12 б.п. и 20 б.п. соответственно. Сегодня и на следующей неделе восстановление спроса на риск может поддержать рост котировок российских евробондов. Ожидаем смещения доходности Russia`29 в диапазоне 2,90 - 3,05% годовых".