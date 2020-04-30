Утренние прогнозы: активно дорожающая нефть поддержит рынок акций РФ на открытии

Существенное улучшение внешнего фона обусловит достаточно сильное повышение российских фондовых индексов на открытии торгов в четверг, полагают аналитики. Стоит отметить, что во второй половине дня перед продолжительными майскими выходными возрастут риски фиксации прибыли.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "По итогам торгов 29 апреля индекс МосБиржи вырос на 1,95%, до 2663,14 п., а РТС на 3,16%, до 1144,64 п. Настроения на российском рынке улучшились вместе с внешним фоном. Нефть к вечеру преодолела отметку в $24 за баррель Brent. На внешних рынках на утро четверга преобладает оптимизм. Нефть активно дорожает, создавая предпосылки для позитивного старта российского рынка акций и укрепления рубля в сторону нижней границы диапазона 70,0-75,0 за доллар".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Утром российские фондовые индексы и рубль продолжат восходящую динамику, получая поддержку от благоприятных зарубежных настроений. Сессия вновь ожидается насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, а во второй ее половине перед продолжительными майскими выходными возрастут риски фиксации прибыли. Пока же ничто не мешает "быкам" покупать. Наверх пошли и цены на золото, которые восстановились к отметке 1730 долл./унц.".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным повышением в пределах 1-1,5%, в районе 2690-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки обновления месячного максимума и преодоления важного сопротивления, расположенного в районе 2710 пунктов ".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Индекс Мосбиржи в четверг попытается закрепиться в верхней половине диапазона 2650-2700 пунктов, но учитывая предстоящие продолжительные выходные инвесторы могут попытаться зафиксировать прибыль, что уведет индекс к уровням закрытия среды. Также специалист отмечает влияние на сантимент публикации финансовых результатов Сбербанка по итогам первого квартала. Из корпоративных событий также отмечаются финрезультаты НЛМК и "Детского мира""

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль продолжат восходящую динамику, получая поддержку от благоприятных зарубежных настроений. Сессия вновь ожидается насыщенной на макроэкономические и корпоративные события, а во второй ее половине перед продолжительными майскими выходными возрастут риски фиксации прибыли. Пока же ничто не мешает "быкам" покупать. Наверх пошли и цены на золото, которые восстановились к отметке 1730 долл./унц.".