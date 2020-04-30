Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут сохранить плавную позитивную динамику

Москва. 30 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут сохранить плавное движение вверх благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным ростом на позитивных новостях о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Кроме того, в среду завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение Федрезерва совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Опубликованные в среду статданные показали, что ВВП США в первом квартале упал впервые за 6 лет. Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%). Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов США, на фоне оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса. Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепляется на 2,17%. Объем промышленного производства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные статданные. Это максимальные темпы сокращения за пять месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное снижение - на 5,2%, сообщает Trading Economics. В феврале показатель опустился на 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1,4%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,7%, демонстрируя подъем второй день подряд. Рынки акций Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $23,88 за баррель, что на 5,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 10,56% - до $16,65 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

В среду нефтяные цены поддержали данные о снижении запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей. Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,532 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,021 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 апреля вырос на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,13%, поднявшись до 677,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-10" (+1%), "Роснефть-002Р-05" (+0,55%) и "РЖД-001P-16R" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-14Р" (-0,7%), "Фольксваген Банк-001Р-03" (-0,53%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-002P-02 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 24 апреля. Ставка 1-го была установлена на уровне 6,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,81% годовых. Техразмещение запланировано на 29 апреля.

Совкомбанк завершил размещение 10-летних облигаций серии БО-П02 на 12 млрд рублей. Сбор заявок прошел 24 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,75% годовых. Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода. Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в мае 2019 года, разместив выпуск 10-летних бондов БО-П01 объемом 10 млрд рублей по ставке 9% годовых. По выпуску предусмотрена 2-летняя оферта.

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 16 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,75% годовых.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) установил ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей в размере 7% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 7,12% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Техразмещение запланировано на 7 мая.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-15 со сроком обращения 6,5 лет объемом 5 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Сбор заявок на заем прошел 29 апреля. Техразмещение предварительно запланировано на 14 мая.