Торги индекса Мосбиржи в четверг начнутся в районе 2690-2700 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Торги индекса Мосбиржи в четверг начнутся с достаточно сильным повышением в пределах 1-1,5%, в районе 2690-2700 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с достаточно сильным повышением в пределах 1-1,5%, в районе 2690-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2670, 2660 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее мы можем увидеть в нем попытки обновления месячного максимума и преодоления важного сопротивления, расположенного в районе 2710 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним индикатором для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди большого количества иностранных статистических показателей стоит обратить внимание, по мнению В. Манжоса, на еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск). Они представляют собой быстрый индикатор, характеризующий текущее состояние экономики Соединенных Штатов.