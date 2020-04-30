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30 апреля 2020 года 09:39

Nasdaq подскочил более чем на 3,5%

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным ростом. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы закрыли торги в среду существенным ростом на позитивных новостях о тестировании экспериментального препарата для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской биотехнологической компанией Gilead Sciences.

Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Акции Gilead подорожали на 5,7%.

"Рынки будут реагировать на подобные новости", - отмечает директор по портфельной стратегии Verdence Capital Advisors Меган Хормен, которую цитирует CNBC.

"Если бы у нас была вакцина, восстановление экономики было бы совсем другим. Если бы у нас было лечение, думаю, восстановление экономики было бы немного быстрее", - сказала она.

В среду завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Для поддержки кредитования домохозяйств и бизнеса ФРС продолжит покупать гособлигации (US Treasuries) и ипотечные бумаги в объемах, необходимых для бесперебойной работы рынка. Кроме того, сохраняются возможности по заключению сделок РЕПО на большие суммы.

Опубликованные в среду статданные показали, что ВВП США в первом квартале упал впервые за 6 лет. Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в первом квартале сократились на 7,6% в пересчете на годовые темпы. Это рекордное снижение с 1980 года.

Объем экспорта в январе-марте упал на 8,7%, импорт рухнул на 15,3%.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу ожидает ухудшения ситуации в экономике США во втором квартале по сравнению с первым.

Выступая на Fox Business Network после того, как были опубликованы данные о падении ВВП в январе-марте, Кадлоу призвал к принятию мер поддержки, включая налоговые каникулы для физлиц и дерегулирование малого бизнеса.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 5,86%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в первом квартале 2020 года получил чистый убыток хуже прогноза, однако свободный денежный поток (free cash flow) оказался лучше ожиданий.

Котировки акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG) выросли на 8,9%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2020 года благодаря высокому спросу на ее сервисы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги других технологических гигантов также укрепились: акции Facebook прибавили в цене 6,2%, Amazon - 2,5%, Apple - 3,3%.

Цена бумаг General Electric снизилась на 3,2%. Выручка GE упала на 8% в первом квартале из-за сокращения доходов в сфере выпуска комплектующих для авиации. Компания сократит операционные расходы более чем на $2 млрд, а также зарезервирует денежные средства в размере $3 млрд, чтобы смягчить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) подешевели на 3,3%. Американский производитель микрочипов понизил прогноз выручки на 2020 год, отметив ожидаемое снижение потребительского спроса в условиях пандемии коронавируса.

Котировки акций MasterCard выросли на 7,2%. Одна из крупнейших платежных систем в мире сократила чистую прибыль в первом квартале 2020 года, однако скорректированный показатель прибыли и выручка выросли сильнее, чем ожидалось.

Акции Yum! Brands Inc. (SPB: YUM) снизились на 0,9%. Американский оператор ресторанов в первом квартале сократил чистую прибыль более чем втрое.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 532,31 пункта (2,21%) - до 24633,86 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 76,12 пункта (2,66%), составив 2939,51 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 306,98 пункта (3,57%) - до 8914,71 пункта.

Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг, следуя за динамикой фондовых индексов США, на фоне оптимизма инвесторов в связи с новостями о тестировании препарата от коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences сообщила, что в результате третьей фазы открытого тестирования препарата remdesivir на пациентах в тяжелом состоянии были выявлены одинаковые результаты как у тех, кто принимал лекарство в течение пяти дней, так и у тех, кто проходил 10-дневный курс лечения. Как минимум 52% участников исследования были выписаны из больницы после 14 дней лечения, при этом сообщается о "клиническом выздоровлении" по меньшей мере 53% из этих пациентов.

Трейдеры также оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 укрепляется на 2,8%. В ходе торгов индикатор достиг максимума за семь недель.

Объем промышленного производства в Японии в марте упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют официальные статданные. Это максимальные темпы сокращения за пять месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали более значительное снижение - на 5,2%, сообщает Trading Economics. В феврале показатель опустился на 0,3%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 4,6% в годовом выражении и на 4,5% в помесячном. Аналитики в среднем ожидали снижения показателей соответственно на 5,2% и 3,7%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции автопроизводителя Suzuki Motor Corp. дорожают на 8,6%, цена бумаг Dentsu Group Inc. растет на 7,9%. Акции телекоммуникационной SoftBank Group прибавляют в цене 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 50,8 пункта по сравнению с 52 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку второй месяц подряд после резкого спада на пике пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. Аналитики в среднем ожидали сокращения показателя в текущем месяце до 51 пункта, сообщает Trading Economics.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 2,7%, демонстрируя подъем второй день подряд.

Акции Westpac Banking дорожают на 3,5%, капитализация горнодобывающей компании BHP растет на 3,3%.

Рынки акций Гонконга и Южной Кореи закрыты по случаю праздника (День рождения Будды).

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на волне оптимизма, связанного с признаками восстановления спроса на энергоносители.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 мск в четверг составляет $25 за баррель, что на 11% ($2,46) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Накануне контракты выросли на 10%.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 16% ($2,4) - до $17,46 за баррель. Накануне контракты выросли на 22%.

В среду цены поддержали данные о снижении, по данным Минэнерго, запасов бензина в США на 3,67 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их роста примерно на 2,5 млн баррелей.

Рост спроса на нефтепродукты стал для рынка приятным сюрпризом. При этом прирост запасов нефти хотя и был беспрецедентным, также оказался ниже прогнозов.

"Растет оптимизм, что карантинные меры будут ослаблены, и это даст спросу на нефть дозу адреналина", - сказал Financial Times Стивен Бреннок из брокерской компании PVM.

Минэнерго РФ также видит признаки восстановления спроса на нефть из-за ослабления карантина в ряде стран. Глава министерства Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики сказал, что видит "зеленые ростки" восстановления спроса. "В центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов - то есть с 75% до 55-60%, - сообщил Новак. - С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться".

Министерство нефти и энергетики Норвегии, на которую приходится 2% мировой добычи сырья, приняло решение сократить добычу на 250 тыс. баррелей в сутки с июня.

В то же время участники рынка нефти ожидают сохранения высокой волатильности, так как до восстановления рынка в любом случае еще далеко.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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