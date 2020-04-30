Шансы на движение рубля в сторону 70 за доллар повышаются - "Открытие Брокер"

Шансы на движение рубля в сторону 70 за доллар повышаются, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Отечественная валюта укрепляла свои позиции. Ещё накануне мы говорили о том, что заявления главы ЦБ Э. Набиуллиной о необходимости расширения поддержки населения и бизнеса рассматриваются рынком в качестве сигнала дальнейшего снижения ставки. Данные ожидания подтвердились высоким спросом на аукционах ОФЗ. Можно сделать вывод о том, что у Минфина не будет проблем с финансированием повышенных расходов в рамках поддержки населения и бизнеса в условиях COVID-19. К вечеру среды поддержку рублю оказала нефть, которая начинает постепенно отыгрывать ожидания восстановления спроса. Ситуация складывается таким образом, что шансы на движение в сторону 70 за доллар повышаются", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.