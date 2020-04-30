Рубль в четверг утром попытается продолжить волну укрепления - Промсвязьбанк

Рубль в четверг утром попытается продолжить волну укрепления, но активность игроков может быть пониженной, так как они могут предпочесть не увеличивать риски по портфелю в преддверии длинных выходных, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Утром четверга для рубля сложился позитивный внешний фон, считает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Так, продолжается восстановление на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 26 долларов за баррель, прибавляя порядка 7%. При этом валюты развивающихся стран консолидируются у уровней закрытия среды, что не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле.

"В результате в начале дня мы ожидаем умеренного укрепления российской валюты, что приведет к попыткам пары доллар/рубль уйти ниже ближайшей поддержки, расположенной на уровне 73 рублей. Однако в преддверии длинных выходных активность игроков в российской валюте может быть пониженной, они могут предпочесть не увеличивать риски по портфелю. Более того, в ходе сессии часть инвесторов будет фиксировать прибыль по длинным позициям в рубле, что окажет на него давление и может привести к компенсации утреннего роста и выходу американской валюты на положительную территорию", - пишет Б. Зварич.