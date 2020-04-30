Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле рухнул до рекордного минимума и составил 31,3 пункта - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 года упал до рекордного за всю историю наблюдений минимума и составил 31,3 пункта против 47,5 пункта в марте, оставшись ниже критической отметки двенадцатый месяц подряд, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.