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29 апреля 2020 года 19:42

Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

Москва. 29 апреля. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть.

Курс доллара США составил 73,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 86,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,53 руб./EUR1, подешевев на 67 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 76,86 копейки - до 76,09 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером усилил повышение и торгуется на максимальных отметках с середины апреля к доллару и евро. Поддержку его котировкам оказывают скачок цен на нефть и рост интереса к рисковым активам, в том числе рублевым, со стороны глобальных инвесторов.

Участники торгов находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Подавляющее большинство экспертов ожидает, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых по итогам заседания в среду. В марте американский центробанк дважды экстренно понизил ставку - первый раз на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 1-1,25% годовых, второй раз - сразу на 1 п.п., до 0-0,25% годовых.

Вслед за этим ФРС запустила программу выкупа активов на $700 млрд, а спустя неделю объявила, что вообще не будет ограничивать ее объем. Кроме того, центробанк ввел ряд новых кредитных программ с целью бесперебойного обеспечения бизнеса денежными средствами.

Экономика США в первом квартале рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в предварительном отчете министерства торговли США. Снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%. Подъем ВВП в четвертом квартале составлял 2,1%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, первая половина текущей недели проходит при позитивных настроениях инвесторов, которые предъявляют спрос на рисковые активы, что, в свою очередь, приводит к укреплению валют развивающихся стран. "Поводом для позитива остаются ожидания постепенного ослабления карантинных ограничений в ближайшие дни в ряде европейских стран и части штатов в США. Также восстанавливаются и нефтяные котировки на фоне замедления темпов роста запасов нефти в США. Опубликованные сегодня данные по ВВП США в первом квартале оказались хуже ожиданий, но не оказали выраженного давления на рынки. При этом статистика выглядит действительно удручающе. Так, ВВП снизился на 4,8%, потребление в реальном выражении упало на 7,6%, а потребление услуг на 10,2%. Более того, несмотря на распространение коронавируса, снизилась и расходы на здравоохранение (-18%). При этом такая слабая статистика в первом квартале связана с карантином только на две недели в марте, а учитывая, что он действует весь апрель и может продолжить действовать в ряде штатов в начале мая, во втором квартале падение ВВП США будет еще большим", - отметил Кадулин.

Аналитик также прогнозирует, что ФРС США почти наверняка сохранит ставку на текущем уровне по итогам двухдневного заседания, которые станут известны в среду в 21:00 МСК. "Председатель Джером Пауэлл, как и его предшественники, жестко отзывался о переходе к отрицательным ставкам. Тем не менее, арсенал монетарных стимулов не ограничен снижением ставки, и расширение мер поддержки позитивно скажется на динамике рынка в отсутствие ощутимого негатива. Под вопросом остаются темпы скупки активов, объем которых на этой неделе уже снизился до $10 млрд в день", - полагает Кадулин.

"Рубль растет, приближаясь к 73 руб./$1. На фоне общего позитива рубль может еще укрепиться, но мы не ждем, что курс уйдет существенно ниже этой отметки в ближайшее время", - подчеркивает аналитик.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, рубль по-прежнему чувствует себя намного увереннее других валют emerging markets, при этом он лишь усилил натиск после выхода предварительных данных по ВВП США за первый квартал. "Снижение американской экономики превысило ожидания участников рынка, в результате чего индекс доллара оказался под давлением. Впрочем, уже к вечеру индекс USD успел отыграть существенную часть потерь вместе с ростом американского рынка. Рубль в то же время не отступил за счет положительной динамики цен на нефть и к окончанию рабочего дня торговался уже в районе 73,3 по доллару. Отечественная валюта последовательно укрепляется с прошлой пятницы, восстановив существенную часть потерь, понесенных во второй половине апреля, когда цена на нефть марки Brent опускалась ниже $16 за баррель. В динамике за неделю рубль укрепился к доллару на 3,5%, что наряду с ростом южноафриканского рэнда (+3,8%) является одним из лучших результатов среди валют EM. В динамике за последний месяц рубль и вовсе сохраняет уверенное лидерство, прибавляя почти 8% в паре с USD, тогда как динамика большинства других валют EM остается отрицательной", - отметил Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в среду после публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 10,8% - до $22,67 за баррель. Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 28,77% - до $15,89 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 апреля, подскочили на 9 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 5,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts ожидали увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 4,3 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД серии 26232 с погашением 6 октября 2027 года на общую сумму 61 млрд 311 млн рублей при спросе 65 млрд 660 млн рублей. Выручка от аукциона составила 62 млрд 89 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 100,8408% от номинала, что соответствует доходности 5,94% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0386% от номинала, что соответствует доходности 5,91% годовых.

ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года были размещены в объеме 72 млрд 777 млн рублей при спросе 123 млрд 786 млн рублей. Выручка от аукциона составила 73 млрд 145 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 99,46% от номинала, что соответствует доходности 5,54% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,4886% от номинала, что соответствует доходности 5,53% годовых.

ЦБ РФ 27 апреля продал валюту на 20,4 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 24 апреля продал валюту на 20,5 млрд рублей. Днем ранее объем продаж валюты составил 20,6 млрд рублей (-10,4% по сравнению с предыдущим днем). 22 апреля объем продажи валюты составил рекордные 23 млрд рублей, увеличившись на 19,8%. 21 апреля ЦБ РФ продал валюту на 19,2 млрд рублей, 20 апреля - на 16,8 млрд рублей.

Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 100,1 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 30 апреля на 88,12 копейки, до 73,6894 руб./$1, и опустил курс евро на 72,61 копейки, до 80,0488 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 58,21 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,6248 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:05 МСК опустился на 66,03 копейки и составил 73,5665 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 14,672 млн, из которых $692,387 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 322,285 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 61,06 копейки, до 80,0135 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:05 МСК уменьшился на 75,08 копейки и составил 79,8315 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR418,55 млн, из которых EUR200,141 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR218,409 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 5,8% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. - до 5,88% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 6,0% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 б.п. - до 6,06% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п. - до 6,13% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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