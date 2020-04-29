Рынок акций РФ поднялся к уровням 2,5-недельной давности на фоне ралли нефти

Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ в среду поднялся вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях смягчения карантинных мер (Brent достигла $23 за баррель, WTI отскочила выше $16), а также роста внешних фондовых площадок, несмотря на выход слабых предварительных данных о ВВП США за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 2,5-недельной давности.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2663,14 пункта (+2%), индекс РТС - 1144,64 пункта (+3,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар упал до 73,3 рубля (-0,85 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+5,4% и +6,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,3%), "Газпрома" (+2,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "Магнита" (+2,6%, "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%).

Прибыль "Газпрома" по МСФО в 2019 году оказалась на уровне ранних оценок концерна - 1 трлн 203 млрд рублей. Прибыль в четвертом квартале составила 154,601 млрд рублей, ранее концерн оценивал показатель на уровне 154,327 млрд рублей.

Просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) (-3,2%), "Мосбиржи" (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5% и -0,9% "префы").

Выручка ММК в первом квартале по МСФО составила $1,71 млрд, сократившись на 0,7% к предыдущему кварталу. Средний прогноз выручки аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял $1,753 млрд. Чистая прибыль ММК за прошлый квартал равнялась $131 млн.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднимался выше $23 за баррель, прибавив более 10%. Также поддержку рынку оказала динамика западных фондовых площадок. Индекс МосБиржи смог сделать уверенный шаг к ближайшему сопротивлению 2700 пунктов. Его пробой будет сигнализировать об улучшении технической картины, а также об отмене нисходящего сценария, в рамках которого рынок мог вернуться к минимумам года. Аналогичным сигналом для американского рынка может стать закрепление индекса S&P 500 выше 2900 пунктов, что будет сигнализировать о росте шансов на продолжение восстановления.

Существенный подъем цен на нефть и позитивная динамика валют развивающихся стран, вкупе с поддержкой со стороны внутренних факторов, способствовали росту рубля. Доллар полноценно закрепился в диапазоне 70-75 руб./$1. Однако пока говорить о возможности выхода вниз из этого диапазона преждевременно. Сохраняются риски ухудшения внешнего фона, что поспособствует восстановлению доллара к верхней границе коридора, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на внешних площадках преобладает оптимизм, связанный с масштабными стимулами центральных банков и планами правительств по выходу из коронавирусного шока, а в России активно выходят корпоративные отчеты. "Магнит" (MOEX: MGNT) отчитался о росте выручки в первом квартале на 18,5%, что вряд ли является удивительным, если принимать во внимание ажиотажный спрос в конце февраля и в марте. Чистая прибыль выросла на 30,8% - до 4,2 млрд рублей. "Газпром" (MOEX: GAZP) также не удивил отчетностью по МСФО, согласно которой прибыль за 2019 год упала на 17%, до 1,203 трлн рублей. ММК отчитался о снижении прибыли по МСФО в первом квартале на 42% и отложил решение о выплате промежуточных дивидендов до осени текущего года. Чистая прибыль по МСФО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) упала в первом квартале до 1,46 млрд рублей по сравнению с 3,0 млрд рублей годом ранее. "ОГК-2" (MOEX: OGKB) увеличила выручку в первом квартале на 8,5%, а прибыль на 26,8% (до 8,287 млрд рублей). "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) вовсе удивил убытком, относящимся к акционерам, в размере 30,7 млрд рублей (год назад компания заработала 381,8 млрд рублей). Впрочем, этот результат также не удивляет, если учитывать весьма слабый рынок сбыта СПГ в Азии в первом квартале.

На мировых рынках все ждут итогов заседания ФРС, хотя никто не предполагает каких-либо ярких объявлений. Однако рынкам будет достаточно слов о том, что текущие стимулы будут существовать продолжительное время. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ по балансировке мирового рынка продолжится. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о грядущем снижении нефтедобычи в РФ на 10% и отметил ростки восстановления спроса в Азии, Латинской Америке и даже в Европе. Впрочем, для рынка оказалось более важным то, что отчет Минэнерго США показал рост запасов нефти в рамках ожиданий, а по позиции бензина вовсе было зафиксировано сокращение запасов. Агентство Moody's ожидает, что средняя цена WTI в 2020 году составит $30 за баррель, а в 2021 году - $31. В агентстве также полагают, что высокий уровень запасов в мире будет препятствовать какому-либо значимому восстановлению цен в текущем и следующем годах. В период кризиса добыча в США снизилась лишь на 900 тыс. б/c от рекордных уровней. Этого явно недостаточно, чтобы компенсировать падение американского спроса на 30-40%. Соответственно, если сокращение добычи продолжится, то рынок может получить еще один сильный аргумент для роста котировок, считает аналитик.

В США рынок акций настроен достаточно оптимистично, рассчитывая на продолжение поддержки ФРС, постепенное смягчение мер против коронавируса, а также эффективность испытываемых препаратов. Для отечественного рынка более важным является рост котировок Brent. В случае подтверждения постепенного восстановления спроса на топливо можно будет говорить о повышении цен до $30, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индексы возобновили рост в среду, индикатор S&P 500 в очередной раз пытался закрепиться выше 2900 пунктов, несмотря на худшие с 2008 года квартальные данные по ВВП. Позитивом стала новость от компании Gilead Sciences (SPB: GILD), которая сообщила об успешном испытании лекарства против коронавируса на начальных стадиях заболевания.

Вечером внимание рынков будет приковано к итогам заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора. Изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, но важным будет то, как Джером Пауэлл смотрит на будущее программ кредитования и покупки облигаций. В остальном ФРС уже поддержала экономику практически всеми доступными способами, и на данный момент не рассматривает переход к отрицательным процентным ставкам.

В четверг очередное заседание проведет ЕЦБ, который может увеличить объемы выкупаемых облигаций. Тем временем инвесторы ждут постепенного снятия карантинных мер и остались довольны не столь пессимистичными годовыми прогнозами таких компаний как Volkswagen, Daimler и Barclays.

Нефть поддержали данные Минэнерго США о росте запасов "черного золота" на прошлой неделе примерно на 9 млн баррелей (чуть ниже прогнозов) при падении запасов бензина на 3,6 млн баррелей и сокращении нефтедобычи с 12,2 млн б/с до 12,1 млн б/с. Инвесторы также ждут мая и рассчитывают на перспективу более ограниченного предложения и стабилизации спроса. На этом фоне ближайшие контракты на нефть Brent пытались закрепиться выше сопротивления $23 за баррель, а на нефть WTI - устремились к сопротивлению $17.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили путь в район апрельских максимумов (2713 пунктов 1170 пунктов соответственно). С технической точки зрения препятствий для развития повышения в последний рабочий день текущего месяца у индикаторов нет, хотя ближе к завершению торгов возможна фиксация прибыли ввиду приближения продолжительных майских выходных на европейских площадках. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2600-2720 пунктов, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 2,1-2,6%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 2,6% и превысил 2935 пунктов) в ожидании итогов заседания ФРС.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в апреле рухнул до 67 пунктов - минимального уровня с марта 2009 года, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Ожидалось падение до 74,7 пункта.

В США вышли данные Минторга о ВВП за первый квартал: экономика страны рухнула на 4,8% в пересчете на годовые темпы, снижение произошло впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП сократился на 1,1%. При этом оно стало максимальным с четвертого квартала 2008 года (минус 8,4%).

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение: респонденты Trading Economics предполагали спад на 4%, опрошенные The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

Двухдневное заседание ФРС должно завершиться в среду брифингом председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. По мнению экономистов, ставка останется неизменной, а глава регулятора попытается заверить инвесторов и общественность в том, что Федрезерв продолжает контролировать ситуацию в условиях наибольшего экономического спада со времен Великой депрессии, пишет MarketWatch.

Нефть в среду активно дорожает после резких колебаний на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, при этом инвесторы пытаются оценить, когда рынок может пройти нижнюю точку и начать восстанавливаться после смягчения карантинных мер в США и Европе. Цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $2,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $22,75 за баррель (+11,2% и +2,4% во вторник), июньская цена WTI - $16,17 за баррель (+31% и -3,4% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+31,6% и +26,2% "префы"), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,9%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,9%).

Подешевели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-15,6% и -14,4% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-5,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-4,4% и -3,6% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,8%).

Просели бумаги "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,1%, до 1,009 рубля).

Совет директоров "МОЭСК" рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды за 2019 год в размере 0,02546 рубля на акцию, сообщила компания (объем выплат - 1,24 млрд рублей). Ранее "МОЭСК" направила акционерам 2,06 млрд рублей по итогам работы за 9 месяцев 2019 года, что составляет 0,0423 рубля на акцию. Между тем, по итогам 2018 года акционеры "МОЭСК" утвердили выплату дивидендов в размере 0,059 рубля на акцию, всего объем выплат составил 2,87 млрд рублей. Таким образом, рост дивидендных выплат МОЭСК за 2019 год составил менее 15%, тогда как чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году увеличилась на 63,4%, до 6,6 млрд рублей, а по МСФО - на 23%, до 8,1 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,375 млрд рублей (из них 13,58 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 14,075 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа").