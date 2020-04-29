Ориентир рынка акций на четверг: 2600-2720 пунктов индекса Мосбиржи - ИК "Велес Капитал"

Препятствий с технической точки зрения для развития повышения в последний рабочий день месяца у российских фондовых индикаторов нет, хотя ближе к завершению торгов возможна фиксация прибыли, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2600-2720 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду оставались в уверенном плюсе и продолжали путь в район апрельских максимумов (2713 пунктов 1170 пунктов соответственно). Настроения на мировых фондовых и нефтяных площадках в середине недели были оптимистичными. Из нокаута пытались выйти и цены на черное золото, что не могло остаться незамеченным игроками на повышение. Инвесторы вновь переключились на ожидания улучшения ситуации и не придавали большого значения тревожным сигналам. Четверг снова проверит "быков" на прочность и увеличит риски частичной фиксации прибыли ввиду приближения продолжительных майских выходных на европейских площадках", - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".