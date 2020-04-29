29 апреля 2020 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду демонстрируют рост благодаря восстановлению спроса на рисковые активы
Москва. 29 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренный рост благодаря восстановлению спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, чем отечественные бумаги, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию вторника на 17 базисных пунктов и составила 113,46% от номинала, что соответствует доходности 2,81% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 2 базисных пункта, составив 102,805% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 0,175% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 5,5 пункта и составил 263,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 118 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,91% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 3,855% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 109 базисных пунктов, поднявшись до 126,85% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,81% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 25 базисных пунктов - до 110,38% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 2,875% годовых), евробонды с погашением в 2023 году выросли в цене на 11 базисных пунктов, до 109,21% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 2,04% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 55 базисных пунктов, подорожав до 123,12% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,87% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 36 базисных пунктов, до 108,17% от номинала (доходность снизилась на 5,5 базисного пункта и составила 2,97% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается умеренный рост котировок благодаря возросшим у глобальных инвесторов ожиданиям постепенного снятия ограничений из-за коронавируса в крупных странах, включая США, что в итоге способствует восстановлению спроса на рисковые активы. Формированию позитивных настроений на мировых рынках капитала способствовали также оптимистичные данные об исследованиях экспериментального препарата remdesivir для лечения коронавирусной инфекции, разработанного американской компанией Gilead Sciences (SPB: GILD). Кроме того, свою позитивную роль для рынка отечественных еврооблигаций сыграли и растущие в рамках коррекции нефтяные цены. Участники рынка ждут также объявления сегодня вечером итогов апрельского заседания Федрезерва США. На этом фоне доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта, до 3,05% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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