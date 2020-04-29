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29 апреля 2020 года 18:15
Рубль по-прежнему чувствует себя намного уверенней других валют EM - ИК "Велес Капитал"
Рубль по-прежнему чувствует себя намного уверенней других валют EM, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. За неделю рубль укрепился к доллару на 3,5%, что наряду с ростом южноафриканского рэнда (+3,8%) является одним из лучших результатов среди валют EM. "Уже в первые минуты после открытия торгов в среду рублю удалось обновить максимум предыдущего дня и укрепиться до 73,55 в паре с долларом, - комментирует Юрий Кравченко. - В дальнейшем рубль увеличил свое преимущество, и к окончанию рабочего дня пара доллар/рубль торговалась уже ниже 73,5 руб. В том числе рубль усилил натиск после выхода предварительных данных по ВВП США за 1 кв. Снижение американской экономики превысило ожидания участников рынка, в результате чего индекс доллара оказался под давлением. Впрочем, уже к вечеру индекс USD успел отыграть существенную часть потерь вместе с ростом американского рынка. Рубль в то же время не отступил за счет положительной динамики цен на нефть и к окончанию рабочего дня торговался уже в районе 73,2 по доллару". Отечественная валюта последовательно укрепляется с прошлой пятницы, восстановив существенную часть потерь, понесенных во второй половине апреля, когда цена на нефть марки Brent опускалась ниже 16 долл. за баррель, подчеркивает эксперт ИК "Велес Капитал". В динамике за неделю рубль укрепился к доллару на 3,5%, что наряду с ростом южноафриканского рэнда (+3,8%) является одним из лучших результатов среди валют EM. В динамике за последний месяц рубль и вовсе сохраняет уверенное лидерство, прибавляя почти 8% в паре с USD, тогда как динамика большинства других валют EM остается отрицательной.
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29 апреля 2020 года 19:42
Москва. 29 апреля. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в среду вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне скачка цен на нефть. читать дальше
.29 апреля 2020 года 19:31
Москва. 29 апреля. Рынок акций РФ в среду поднялся вслед за раллирующей нефтью на ожиданиях смягчения карантинных мер (Brent достигла $23 за баррель, WTI отскочила выше $16), а также роста внешних фондовых площадок, несмотря на выход слабых предварительных данных о ВВП США за первый квартал; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням 2,5-недельной давности. читать дальше
.29 апреля 2020 года 18:55
Препятствий с технической точки зрения для развития повышения в последний рабочий день месяца у российских фондовых индикаторов нет, хотя ближе к завершению торгов возможна фиксация прибыли, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Ориентир по индексу Мосбиржи на... читать дальше
.29 апреля 2020 года 18:50
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.29 апреля 2020 года 17:45
Перенос расчетов по фьючерсам WTI убережет от убытков, хотя изменение правил игры всегда негативно - эксперты
Решение "Московской биржи" перенести экспирацию ближайших российских фьючерсов на американские нефтяные контракты WTI с конца второй декады мая на конец апреля убережет участников рынка от возможных убытков и избавит нефтяной рынок от лишних потрясений в условиях общемировой нестабильности,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 17:24
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций IQVIA Holdings в силу ожидаемого негативного влияния пандемии коронавируса на финансовые результаты компании, сообщается в комментарии инвесткомпании. Американская высокотехнологичная компания сферы здравоохранения... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:45
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит - "ВТБ Капитал"
Вероятность ощутимого ускорения инфляции на фоне рекордных темпов роста денежной массы в США игнорировать не стоит, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Рынки не ожидают существенных изменений в политике ФРС по итогам завершающегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:21
(добавлены 3-4-й абзацы) "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) на 7% - до 1 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была снижена аналитиками с "покупать" до "держать". "Накануне "Энел Россия" первой из... читать дальше
.29 апреля 2020 года 16:04
Цены на хлоркалий упали до минимумов с 2007г., контракт с Китаем может быть подписан со снижением на $60/т - ВТБ Капитал
Контрактная цена на хлоркалий для Китая может снизиться до $230/т, если переговоры завершатся в ближайшие недели, считают аналитики "ВТБ Капитала". Это на $60/т ниже уровня предыдущих договоров. В начале апреля "ВТБ Капитал" прогнозировал, что контракты с Китаем на этот год могут быть... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:44
юньские фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии среды в РФ остаются в уверенном "плюсе" и прибавляют порядка 5-13%. Цены перед публикацией данных Минэнерго США о возможном замедлении темпов роста запасов располагаются выше $21 и $14 соответственно. Настроения на рынке в целом благоприятные,... читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:30
Москва. 29 апреля. Доллар и евро несколько ускорили снижение на "Московской бирже" в среду днем, рубль немного усилил укрепление к бивалютной корзине на фоне восстанавливающихся цен на нефть. читать дальше
.29 апреля 2020 года 15:16
ехническая картина по S&P500 по-прежнему выглядит неплохо, считает старший аналитик старший аналитик "Фридом Финанс" Ален Сабитов. Индекс широкого рынка поднялся выше 50-дневной скользящей средней, что увеличивает шансы на продолжение ралли. Индикатор RSI остался выше нейтрального уровня 50, а это... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:54
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 196 тыс. рублей до 215 тыс. рублей за штуку на фоне более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:32
Мировые фондовые рынки продолжают подъем на фоне замедления темпов распространения пандемии в ЕС и США, что подогревает ожидания скорейшего смягчения заградительных социально-экономических барьеров, а также за счет ожиданий сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ, отмечает эксперт по... читать дальше
.29 апреля 2020 года 14:10
Аналитики Райффайзенбанка, ссылаясь на выступление во вторник главы ЦБ РФ в Госдуме, выражают уверенность в готовности регулятора сильно снизить ставку, говорится в обзоре банка. Интерес экспертов привлекли следующие заявления в выступлении главы ЦБ РФ в Госдуме, прежде всего касающихся... читать дальше
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